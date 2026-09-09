Gjykata shtyu seancën për “Lotarinë Shtetërore” pas ndalimit të Përparim Bajramit, gjyqi vazhdon më 18 shtator

Gjykata shtyu seancën për “Lotarinë Shtetërore” pas ndalimit të Përparim Bajramit, gjyqi vazhdon më 18 shtator

Dorëzimi i ish drejtorit të “Lotarisë Shtetërore” Përparim Bajrami, shtyu seancën e radhës të caktuar për këtë rast. Pas nisjes së gjykimit për rastin “Lotaria Shtetërore”, që nisi më 7 shtator dhe ku seanca e radhës ishte caktuar të mbahej më 11 shtator, Gjykata Themelore Penale njofton se seanca shtyhet për më 18 shtator, duke i dhënë afatin ligjor prej 8 ditësh të akuzuarit Bajrami, të njihet me aktakuzën. “Gjët ditës, të dyshuarit do t’i dorëzoj një kopje të aktakuzës së Prokurorisë që të mund të njihet me të njejtën, dhe duke pasur parasysh se afati ligjor për shqyrtimin e propozimit dhe provave është 8 ditë, seancat e planifikuara për 11 dhe 16 shtator anulohen dhe gjykimi do të vazhdojë më 18 shtator në orën 12:00”, njoftojnë nga Gjykata Penale. Gjykimi për këtë rast nisi më 7 shtator dhe u vendos që ish drejtori e Lotarisë Përparim Bajramin të gjykohej në mungesë pasi ai ishte në arrati. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kurti për deklaratën e Simiqit: Mund të jetë edhe në kuadër të euforisë së tij nga varrimi i Ratko Mlladiqit

Kurti për deklaratën e Simiqit: Mund të jetë edhe në kuadër të euforisë së tij nga varrimi i Ratko Mlladiqit

Nga e shtuna fillon zbatimi i “Safe City” në territorin e SPB Veles

Nga e shtuna fillon zbatimi i “Safe City” në territorin e SPB Veles

Nikolloski: Transporti i qëndrueshëm dhe tranzicioni i gjelbër e bën Maqedoninë lidere në rajon

Nikolloski: Transporti i qëndrueshëm dhe tranzicioni i gjelbër e bën Maqedoninë lidere në rajon

Janevska: Për fat të keq, rezultatet e PISA 2025 janë shumë të dobët, kishim më të mira në vitin 2001

Janevska: Për fat të keq, rezultatet e PISA 2025 janë shumë të dobët, kishim më të mira në vitin 2001

Shërbimet hotelerike në gusht në nivel vjetor më të shtrenjta për 3,7%

Shërbimet hotelerike në gusht në nivel vjetor më të shtrenjta për 3,7%

Për fundjavë paralajmërohet shi dhe rënie të temperaturës

Për fundjavë paralajmërohet shi dhe rënie të temperaturës