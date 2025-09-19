Gjykata Penale shqiptoi paraburgim për të dyshuarin kryesor për zjarrin në Trubarevë

Gjykata Themelore Penale Shkup shqiptoi paraburgim 30-ditor për të dyshuarin e parë të lidhur me subjektin juridik, objekti i trajtimit të mbeturinave elektronike të së cilës në Trubarevë u përfshi nga zjarri të shtunën. Tre të dyshuarit e tjerë në këtë rast janë vendosur në arrest shtëpiak nga një gjyqtar i procedurës paraprake, konfirmoi Gjykata Penale këtë mëngjes.

Masat për të siguruar praninë e tyre u kërkuan dje nga Prokuroria Themelore Publike e Shkupit, si pjesë e hetimit që hapi kundër katër personave dhe subjektit juridik. Ata akuzohen për veprën penale të rrezikimit të mjedisit dhe natyrës me mbeturina, në lidhje me zjarrin në Trubarevo.

 

