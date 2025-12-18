Gjykata Penale refuzoi ankesën, avokati Fehmi Stafa mbetet në paraburgim
Avokati Fehmi Stafa mbetet në paraburgim, ankesa e tij kundër paraburgimit 30-ditor, që i është caktuar për marrje ryshfeti, është refuzuar.
“Këshilli i Gjykatës Themelore Penale të Shkupit, duke vepruar sipas ankesës së mbrojtjes së të dyshuarit F.S., ish-prokuror shtetëror, kundër vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake me të cilin të dyshuarit i caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh, pas një seance dhe këshillimi, nxori vendim me të cilin, ankesa refuzohet si e pabazuar dhe vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake mbetet në fuqi.
Domethënë, F.S., për të cilin ekziston dyshim i arsyeshëm për vepër penale, “Marrje shpërblimi” për ndikim të paligjshëm, mbetet në paraburgim për shkak të ekzistencës së rrethanave sipas nenit 165, paragrafi 1, pikat 1 dhe 2, pra “Rreziku i arratisjes dhe Ndikimi mbi dëshmitarët””, njoftojnë nga Gjykata Penale e Shkupit.