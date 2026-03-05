Gjykata nuk e pranoi propozimin për bashkimin e procedurave në lidhje me zjarrin në Koçan
Gjykata refuzoi t’i bashkojë procedurat gjyqësore që janë në vazhdim dhe aktakuzën e re kundër 13 zyrtarëve të policisë për të njëjtën ngjarje penale të zjarrit në diskoteken Pulse në Koçan, të ngritur më 30 janar të këtij viti, me shpjegimin se bashkimi i mundshëm do të çonte në vonesë të të gjitha procedurave.
Gjyqtarja Diana Gruevska-Ilievska vlerësoi se, duke marrë parasysh fazën e provave dhe faktin se Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë ka ngritur edhe tre procedura të tjera me gjithsej 25 të pandehur, njëri prej të cilëve është në fazën përfundimtare, bashkimi do të ishte në kundërshtim me parimin aspektit ekonomik dhe detyrimin e gjykatës për të vepruar pa vonesa të panevojshme, në interes të të pandehurve.
Gjyqtarja tha se përveç ekipit prej 15 prokurorësh që veprojnë në këtë rast, prania e prokurorëve shtesë nga Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë do të ishte e nevojshme.
Avokati mbrojtës i të pandehurit Shefket Hazari, avokati Petre Shilegov, reagoi duke thënë se, meqenëse Gjykata ka nxjerrë vendim të veçantë pa shqyrtuar provat për çështjet e tjera, nuk është e mundur të dihet se në çfarë faze janë këto procedura. Sipas Shilegov, kjo shkel parimin e ligjshmërisë së procedurave, sepse mbrojtja nuk ka qasje në provat që prokuroria i përdor pjesërisht.
“Kjo nuk do të thotë që kemi dy prokurori vërtet kompetente në vend. Nuk e kuptoj se si organizimi i brendshëm mund të jetë pengesë për ligjshmërinë e procedurave. Kjo është arsyeja pse po kërkoj që të sigurohet një pasqyrë e këtyre provave. Mbrojtja aktualisht nuk ka pasqyrë të të gjitha provave që prokuroria i përdor pjesërisht në procedura të ndryshme”, tha Shilegov.
Gjykata informoi se nuk ka kryer inspektim të drejtpërdrejtë, por se ka folur me departamentet përmes telefonit për të mësuar se sa larg kishin përparuar procedurat, pas së cilës ka marrë vendimin.
Përfaqësuesit e aktakuzës treguan se nuk ishin kompetentë për të vendosur mbi kërkesën për bashkim, pasi aktakuza ishte ngritur nga Prokuroria Themelore Publike për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin (PTHP NKOK). Ata theksuan se “kërkesa e mbrojtjes për bashkimin e procedurave është e habitshme, duke pasur parasysh se e njëjta mbrojtje më parë kishte kundërshtuar fushëveprimin e çështjes dhe numrin e të pandehurve”.
Paraprakisht, në propozimin për bashkim, mbrojtja e të pandehurit të parë Dejan Jovanov, avokatja Ivana Kocevska, deklaroi se zyrtarët e policisë akuzohen si bashkëkryes të së njëjtës ngjarje penale dhe të së njëjtës vepër penale si personat kundër të cilëve tashmë po zhvillohen procedura. Ajo theksoi se zhvillimi i veçantë i rasteve mund të çojë në përfundime të ndryshme gjyqësore mbi gjendjen faktike.
Propozimit iu bashkuan edhe avokatë të tjerë mbrojtës.
Zjarri në kabarenë e ashtuquajtur “Pulse” në Koçan shpërtheu natën e 16-17 marsit të vitit të kaluar, gjatë një shfaqjeje nga grupi DNA. Tragjedia vrau 63 persona dhe plagosi mbi 200 të tjerë. Gjykimi po zhvillohet nën masa të shtuara sigurie dhe procedurat po zhvillohen kundër më shumë se 30 individëve dhe tre personave juridikë për krime të rënda kundër sigurisë publike. Prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë dhe gjyqi vazhdon me paraqitjen e provave dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve.