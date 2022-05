Gjykata Ndërkombëtare Penale dërgon ekipin “më të madh ndonjëherë” të hetuesve në Ukrainë

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) dërgoi një ekip prej 42 anëtarësh në Ukrainë për të hetuar krimet e dyshuara të luftës së imponuar nga Rusia, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Mund të konfirmoj se sot zyra ime ka dërguar një ekip prej 42 hetuesish, ekspertësh mjeko-ligjorë dhe personel mbështetës në Ukrainë për të çuar përpara hetimet tona për krimet që janë në juridiksionin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale”, tha në një deklaratë prokurori i GJNP-së, Karim Khan.

Ai theksoi se ky është dislokimi “më i madh ndonjëherë” në terren i bërë nga GJNP.

Khan tha se ekipi do të fokusohet në mbledhjen e dëshmive që lidhen me sulmet ushtarake që mund të përbëjnë krime sipas Statutit të Romës.

Ekipi i GJNP-së do të jetë në kontakt me autoritetet ukrainase dhe përfaqësues të tjerë në vend “për të siguruar vazhdimësinë e punës në lidhje me identifikimin e mbetjeve, analizën balistike dhe ruajtjen e provave mjeko-ligjore”, shtoi ai.

Sipas vlerësimeve të OKB-së, të paktën 3.668 persona janë vrarë dhe 3.896 të tjerë janë plagosur në Ukrainë që kur Rusia filloi luftën e saj më 24 shkurt. Numri i vërtetë besohet të jetë shumë më i lartë.

Sipas agjencisë së OKB-së për refugjatët, më shumë se 6,2 milionë njerëz kanë ikur në vende të tjera, ndërsa 7,7 milionë janë të zhvendosur brenda vendit.