Gjykata miraton aktakuzën për zjarrin tragjik në Koçan
Këshilli për vlerësimin e aktakuzës në Gjykatën Themelore Penale në Shkup e ka miratuar plotësisht aktakuzën në lidhje me zjarrin në diskotekën Pulse në Koçan.
Gjykata thekson se duke pasur parasysh se kjo është një aktakuzë në të cilën ka 37 të pandehur që kanë 33 avokatë mbrojtës, ishte jashtëzakonisht e vështirë t’u dorëzohej aktakuza të gjithëve, veçanërisht për shkak se masat e paraburgimit të një numri të madh prej tyre ishin zëvendësuar, kështu që në kohën e dorëzimit, kryetari i Këshillit të vlerësimit kishte vështirësi të përcaktonte se cili i pandehur kishte çfarë mase dhe ku ndodhej në mënyrë që të ishte në gjendje ta dorëzonte atë.
“Vështirësi të veçanta kishte me dorëzimin e avokatëve mbrojtës, të cilët, pavarësisht se ishin njoftuar për datën e dorëzimit, ende nuk u gjetën në zyrat e tyre. Ne e kryem dorëzimin përmes shërbimeve gjyqësore të Gjykatës Themelore Penale të Shkupit, me qëllim që të mos vonohej dorëzimi nëse dërgohej me postë të rregullt. Një problem shtesë me dorëzimin ndodhi sepse në aktakuzën e paraqitur fillimisht, para se të finalizohej, dispozitivi nuk i kishte renditur plotësisht të dhënat personale të të pandehurve nga Gjykata Themelore e Koçanit, si dhe vendimet për adresat ku po vuhet masa e arrestit shtëpiak, të cilat Gjykata Penale duhej t’i kontrollonte shtesë”, njoftoi Gjykata.