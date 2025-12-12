Mbledhja e Gjyqtarëve vendosi:

Me shumicë votash, kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë plenare publike për shkak të interesit të lartë publik që ka kjo çështje dhe thirrjen në cilësinë e subjekteve të interesuara të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës.
Me shumicë votash, pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore nr. 118, datë 19.11.2025 dhe nr. 120, datë 22.11.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese “Pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” ndaj shtetases Belinda Balluku, sipas nenit 45 të ligjit organik të Gjykatës. Vendimi i pezullimit do të dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare.

Njëzëri, mospranimin e kërkesave të partisë “Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar” dhe organizatës jofitimprurëse “Lëvizja për Mbrojtjen e të Drejtave Universale” për t’u përfshirë si palë ndërhyrëse. Mbledhja e Gjyqtarëve arriti në përfundimin se këto dy subjekte nuk justifikojnë interesin kushtetues, pasi mosmarrëveshja kushtetuese në shqyrtim ka të bëjë me konflikt kompetencash dhe në të marrin pjesë vetëm subjektet që janë në konflikt, në kuptimin që janë pjesë e organeve të ushtrojnë kompetencën kushtetuese për të cilën ka lindur konflikti.

Njëzëri, në zbatim të nenit 27, pika 3, të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, sipas së cilit në rast se pranohet kërkesa për pezullim, data e seancës plenare caktohet në datën më të afërt të mundshme, duke respektuar afatet procedurale të zbatueshme, caktimin e seancës plenare publike në datën 22.01.2026, ora 10:00.

Pezullimi i Ballukut dhe padia e Ramës

SPAK iu drejtua Gjykatës së Posaçme, e cila vendosi dy masa ndaj zëvendëskryeministres Belinda Balluku: pezullimin nga posti dhe ndalimin e daljes jashtë Shqipërisë, si pjesë e hetimit për procedurat e tenderit të Tunelit të Llogarasë. Po e njëjta gjykatë caktoi “arrest shtëpie” për drejtuesin e ARRSH-së, Gentian Gjyli, dhe për drejtuesin e KESH-it, Erald Elezi, të dy të dyshuar si të përfshirë si anëtarë të komisionit që ka vlerësuar ofertat.

Ndërkohë, kryeministri Rama i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për të hequr vendimin e pezullimit, duke argumentuar se GJKKO ka tejkaluar kompetencat. Sipas qeverisë, ky vendim cenon funksionimin e Këshillit të Ministrave dhe rolin kushtetues të kryeministrit për emërimin apo shkarkimin e ministrave. Qeveria pretendon se Balluku nuk mund të hiqet nga detyra përmes një mase sigurie, pasi si anëtare e kabinetit ekzekutiv ka status të barabartë me një deputet.