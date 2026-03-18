Gjykata Kushtetuese: Pendarovski dha informacione të pasakta për Ligjin e Gjuhëve

Gjykata Kushtetuese ka reaguar ndaj deklaratës së ish-presidentit Stevo Pendarovski për Ligjin e Gjuhëve, duke thënë se ajo nuk është e saktë.

Sipas Gjykatës, nuk është e vërtetë që kërkesa për këtë ligj është bërë nga një qytetar i panjohur. Në fakt, janë paraqitur 13 iniciativa nga 45 persona dhe subjekte të ndryshme, përfshirë parti politike dhe ekspertë.

Gjykata thekson se këto të dhëna kanë qenë publike dhe u bën thirrje figurave publike të mos japin informacione të pasakta. Po ashtu, paralajmëron se komentet dhe supozimet për vendimet e saj mund të dëmtojnë besimin në institucionet shtetërore.

Ky reagim vjen në një kohë kur çështja e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve po tërheq vëmendje të madhe publike. Gjykata thekson se vendimi do të merret në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.

Të ngjajshme

Rusia dënon vrasjen e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit

Rusia dënon vrasjen e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit

Sulmi amerikano-izraelit godet rezervuarët e gazit në Iranin jugor, ndalon prodhimin në dy rafineri

Sulmi amerikano-izraelit godet rezervuarët e gazit në Iranin jugor, ndalon prodhimin në dy rafineri

Bujqit paralajmërojnë rritje të çmimeve, Ministria e Bujqësisë e ndjek situatën dhe nëse ka nevojë do të reagojë me masa konkrete

Bujqit paralajmërojnë rritje të çmimeve, Ministria e Bujqësisë e ndjek situatën dhe nëse ka nevojë do të reagojë me masa konkrete

2 ushtarë dhe 6 civilë të vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane

2 ushtarë dhe 6 civilë të vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane

Trump sugjeron “të përfundohet puna me atë që ka mbetur” nga Irani

Trump sugjeron “të përfundohet puna me atë që ka mbetur” nga Irani

Nenad Saveski u zgjodh Prokuror Publik i ri i Shtetit

Nenad Saveski u zgjodh Prokuror Publik i ri i Shtetit