Gjykata Kushtetuese: Pendarovski dha informacione të pasakta për Ligjin e Gjuhëve
Gjykata Kushtetuese ka reaguar ndaj deklaratës së ish-presidentit Stevo Pendarovski për Ligjin e Gjuhëve, duke thënë se ajo nuk është e saktë.
Sipas Gjykatës, nuk është e vërtetë që kërkesa për këtë ligj është bërë nga një qytetar i panjohur. Në fakt, janë paraqitur 13 iniciativa nga 45 persona dhe subjekte të ndryshme, përfshirë parti politike dhe ekspertë.
Gjykata thekson se këto të dhëna kanë qenë publike dhe u bën thirrje figurave publike të mos japin informacione të pasakta. Po ashtu, paralajmëron se komentet dhe supozimet për vendimet e saj mund të dëmtojnë besimin në institucionet shtetërore.
Ky reagim vjen në një kohë kur çështja e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve po tërheq vëmendje të madhe publike. Gjykata thekson se vendimi do të merret në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.