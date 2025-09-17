Gjykata Kushtetuese nuk ngriti procedurë për Rregulloren e KSHZ-së
Gjykata Kushtetuese në seancën e sotme solli vendim të mos fillojë procedurë në lidhje me Rregulloren për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve për mbështetjen e listave të kandidatëve të dorëzuara nga grupi i votuesve dhe mënyrën e përcaktimit të noterëve, për zgjedhjet lokale të vitit 2025, të miratuar më 17 gusht nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Paraqitësit e nismës në Gjykatën Kushtetuese janë Shoqata “Kongresi botëror i Maqedonisë” nga Shkupi i përfaqësuar nga kryetari Todor Petrov dhe Stevçe Stojanov.
Në nismat e paraqitura nga Shoqata “Kongresi Botëror i Maqedonisë” paraqitësi thekson se me dorëzimin e Rregullores kontestuese është bërë shkelje e Kodit Zgjedhor dhe nenit 8 paragrafi 1 alinea 3 dhe 5, nenet 22, 23, 51, 54, 61 dhe 68 paragrafi 1 alinea 2 e Kushtetutës. Paraqitësi pohon se edhe pse afatet zgjedhore janë në vijim, KSHZ ka vepruar jashtë autorizimeve të saj dhe me akt nënligjor ajo përcaktonte kushtet për realizimin e të drejtës së votimit të qytetarëve të marrin pjesë në kryerjen e funksioneve publike.
Në nismën e paraqitur nga Stevçe Stojanov është theksuar se me Rregulloren kontestuese janë shkelur neni 8 paragrafi 1 alinea 1, nenet 51, 61 dhe 68 paragrafi 1 alinea 2 e Kushtetutës. Sipas nismës në pikën 4 të Rregullores, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka rregulluar normën për mbështetjen e listës së kandidatëve për anëtarët e këshillit, përkatësisht lista e kandidatëve për kryetar komune të paraqitur nga një “grup votuesish”, e cila duhet të firmoset nga të paktën dy votues dhe me këtë rregullore, KSHZ ka dalë jashtë kornizave ligjore dhe është vendosur në rolin e një ligjvënësi.
Rregulloren e propozoi anëtari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski duke i’u referuar nenit 63 të Kodit Zgjedhor i cili, siç tha nuk është ndërprerë, ndërsa e rregullon procedurën për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimin e kandidatëve, edhe pse nenin 62 i cili ka të bëjë me zgjedhjet lokale Gjykata Kushtetuese e shfuqizoi.
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski në seancë tha se është mirë që ka diskutim dhe se lënda është e rëndësishme. Beson se plotësimi i boshllëqeve juridike është një temë shumë e rëndësishme si në gjyqësinë kushtetuese ashtu edhe në atë të rregullt dhe në ligj në përgjithësi. Ai sqaroi se kur në rrethana të caktuara shfuqizohen ose anulohen disa dispozita, atëherë është si e drejtë dhe detyrë e ligjvënësit t’i plotësojë ato boshllëqe ligjore.
“Çfarë bëjmë kur boshllëku ligjor nuk plotësohet nga ligjvënësi? Çfarë mesazhi po u dërgon ai të gjithë të tjerëve? A është vullneti i tij ta lërë situatën ashtu siç është? Nëse e interpretojmë në atë mënyrë, mos harroni se ekziston një vendim i Gjykatës Kushtetuese, i cili ju jep një interpretim shumë serioz të pluralizmit politik, të të drejtave pasive, të të drejtave aktive të votimit. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese kanë të njëjtin efekt juridik si ligji, përfundimtar për të gjithë, përfshirë KSHZ-në. Vendimi ynë është i detyrueshëm edhe për KSHZ-në”, tha Kostadinovski, duke kujtuar “veton xhep” të kryetarit.
Këtë vendim që Gjykata Kushtetuese do të marrë sot, siç thatë edhe ju, është shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye unë personalisht zgjedh një vendim meritor. Me këtë, Gjykata Kushtetuese thotë se kur në kushte kur ligjvënësi nuk është i disiplinuar kushtetues, është dëshira ose përcaktimi i tij, atëherë boshllëqet kushtetuese do të plotësohen dhe kjo është një nga mënyrat për t’i plotësuar ato. “A ka bazë për KSHZ-në? Ka, dhe siç është”, beson Kostadinovski.
Lidhur me atë nëse është rregullore apo jo, ai thotë se nuk ka dilemë se është rregullore. Ai beson se jo gjithmonë në formë dhe jo gjithmonë në përmbajtje një akt i caktuar dhe në pasojat që shkakton mund të jetë i përshtatshëm për vlerësim kushtetues-gjyqësor. – Po, është kohor, është i lidhur me këtë cikël zgjedhor, por kjo nuk është pengesë që ne të marrim vendimin, tha Kostadinovski.
Gjyqtarja Jadranka Daboviq-Anastasovska tha se është e bindur që KSHZ-ja nuk ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe Kushtetutën.
Gjyqtarja Dobrilla Kacarska beson se kjo Rregullore është në kundërshtim me ligjin dhe tha se ai nuk është publikuar në Gazetën zyrtare.
“Ne nuk mund t’i mbyllim sytë ndaj diçkaje që është e paligjshme. Bëhet fjalë për gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese”, tha Kacarska.