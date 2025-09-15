Gjykata Kushtetuese: E vazhdojmë bashkëpunimin me IRZ, seminar i organizuar për përforcimin e kapaciteteve të Gjykatës
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Fondacionin gjerman për bashkëpunim ndërkombëtar juridik (IRZ), organizon seminar dyditor për këshilltarët e Gjykatës që punojnë rreth lëndëve. Në fokus është tema për ankesën kushtetuese dhe praktikën gjyqësore për mbrojtje të të drejtave të njeriut.
Seminarin, me fjalime hyrëse sot e hapën sekretarja e përgjithshme e Gjykatës Kushtetuese, Violeta Gjorgjievska dhe Shtefan Pirner, drejtues i projektit për Ballkanin Perëndimor në IRZ.
Siç informojnë sot nga Gjykata Kushtetuese, sesioni i parë i dedikohet bazave të ankesës kushtretuese, me diskutime për thelbin e saj dhe rolin në mbrojtjen kushtetuese-gjyqësore, si dhe përvojat gjermane, të cilat mund të jenë të zbatueshme në kontekstin maqedonas.
“Ligjëruesit mbi këtë temë janë Tomas Kligel, kryetar i trupit gjykues në Gjykatën e Qarkut në Esen dhe ish-bashkëpunëtor kërkimor në Gjykatën Federale Kushtetuese të Gjermanisë, si dhe Oliver Gajsler, gjyqtar në Gjykatën Financiare të Baden-Virtemberg dhe ish-bashkëpunëtor kërkimor në të njëjtën gjykatë, njofton Gjykata Kushtetuese.
Dita e dytë e punëtorisë është planifikuar të hapet nga Kevin Maas, drejtor i Departamentit Politik në Ambasadën Gjermane në Shkup, dhe Kristof Nienhaus, menaxher i Projektit në Departamentin e Ballkanit Perëndimor të IRZ. Në kuadër të sesioneve që do të mbahen, do të shqyrtohet praktika gjyqësore e Gjykatës Federale Kushtetuese në Karlsruhe në fushën e të drejtave të njeriut, me theks në vendimet që janë të rëndësishme për kontekstin ligjor evropian dhe zbatimin e tyre në sistemet ligjore kombëtare. Punëtoria do të mbahet në ambientet e Gjykatës Kushtetuese më 15 dhe 16 shtator të vitit 2025.
Me këtë seminar, Gjykata Kushtetuese dhe IRZ e vazhdojnë misionin e përbashkët për avancimin e kapaciteteve profesioniste të këshilltarëve dhe përforcimin e mbrojtjes kushtetuese-gjyqësore të të drejtave të njerut në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Ky aktivitet paraqet vazhdim të bashkëpunimit me IRZ, e cila tashmë është vërtetuar me mbajtjen e konferencës rajonale për ankesën kushtetuese në Shkup në vitin 2024.