Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Kosovës nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Kosovës nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës nënshkruan memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi të ndërsjellë në fusha me interes të përbashkët.

Siç njoftojnë nga Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë së Veriut, ky memorandum vendos bazat për thellimin dhe institucionalizimin e bashkëpunimit mes gjykatave kushtetuese të të dyja vendeve.

Memorandumi u nënshkrua nga kryetarët e dy gjykatave, Darko Kostadinovski dhe Nexhmi Rexhepi, dhe është rezultat i komunikimit konstruktiv dhe të suksesshëm deri më tani. Qëllimi i tij është të mundësojë zhvillimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve, avancimin e kapaciteteve profesionale dhe përmirësimin e praktikës gjyqësore dhe vendimeve të marra.

“Në kuadër të bashkëpunimit parashikohet organizimi i konferencave shkencore të përbashkëta, seminareve dhe trajnimeve profesionale, si dhe shkëmbimi i përvojave, praktikave gjyqësore, rezultateve hulumtuese dhe literaturës relevante. Kjo krijon një platformë për mbështetje të ndërsjellë dhe shkëmbim të praktikave të mira në fushën e gjyqësorit kushtetues”, thuhet në kumtesën e Gjykatës Kushtetuese.

Memorandumi i nënshkruar hyn në fuqi menjëherë dhe do të jetë i vlefshëm për pesë vjet, me mundësi për vazhdim pas skadimit të kësaj periudhe.

MARKETING

Të ngjajshme

Netanyahu kërcënon me rifillim të sulmeve ndaj Gazës nëse Hamasi nuk çarmatoset

Netanyahu kërcënon me rifillim të sulmeve ndaj Gazës nëse Hamasi nuk çarmatoset

Shtëpia e Bardhë kritikon Komitetin e Çmimit Nobel, riafirmon përpjekjet e Trumpit për paqe

Shtëpia e Bardhë kritikon Komitetin e Çmimit Nobel, riafirmon përpjekjet e Trumpit për paqe

Çmimi Nobel për Paqe 2025 i jepet lideres së opozitës venezueliane, Maria Corina Machado

Çmimi Nobel për Paqe 2025 i jepet lideres së opozitës venezueliane, Maria Corina Machado

(VIDEO) Maqedonia sonte përballë Belgjikës në Gent

(VIDEO) Maqedonia sonte përballë Belgjikës në Gent

Avokati i Popullit: Të mbrohen fëmijët nga abuzimi politik në zgjedhjet në Maqedoni

Avokati i Popullit: Të mbrohen fëmijët nga abuzimi politik në zgjedhjet në Maqedoni

Von der Leyen të dielën nis vizitën në Ballkanin Perëndimor

Von der Leyen të dielën nis vizitën në Ballkanin Perëndimor