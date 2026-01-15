Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi
Gjyqësori iranian mohoi sot lajmet e mediave në lidhje me dënimin me vdekje të një personi për pjesëmarrje në protestat antiqeveritare që përfshinë vendin ditët e fundit, transmeton Anadolu.
Lajmet e mediave pretenduan se Erfan Soltani, 26-vjeç, u arrestua dhe u dënua me vdekje për pjesëmarrje në protesta kundër përkeqësimit të kushteve ekonomike në vend.
Megjithatë, qendra e medias e gjyqësorit i quajti këto lajme të medias “të fabrikuara”. Ajo shpjegoi se Soltani u arrestua më 10 janar dhe u akuzua për “mbledhje dhe komplot kundër sigurisë kombëtare dhe aktivitete propagandistike”.
Ai aktualisht mbahet në Burgun Qendror të Karaj, një qytet në periferi të Teheranit, tha qendra.
Gjyqësori theksoi se nëse akuzat kundër Soltanit konfirmohen nga zyra e prokurorit dhe një vendim ligjor jepet nga një gjykatë, dënimi i përcaktuar sipas ligjit iranian do të jetë burgim, pasi dënimi me vdekje nuk zbatohet për këto akuza.
Lajmet e mediave, duke cituar Iran Human Rights, një organizatë jofitimprurëse me seli në Norvegji, pohuan se familja e Soltanit u informua të hënën se ai ishte arrestuar në Fardis, në perëndim të Teheranit, më 8 janar dhe ishte dënuar me vdekje.
Grupi citoi një burim pranë familjes, ku thanë se dënimi do të ekzekutohej të mërkurën.
Protestat, të nxitura nga përkeqësimi i kushteve ekonomike, shpërthyen fillimisht në Teheran në fund të muajit të kaluar dhe u përhapën në disa qytete të tjera.