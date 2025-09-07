Gjykata i cakton 30 ditë paraburgim 17 vjeçarit që tentoi të vriste babain e tij në Shkup
Gjykata Penale në Shkup ka miratuar kërkesën e Prokurorisë Publike për caktimin e paraburgimit 30 ditor për të riun 17 vjeçar, me kombësi shqiptare nga Shkupi, që tentoi të vriste babain e tij.
Merret vesh se i riu është me probeme psiqike dhe ka marrë terapi të vazhdueshme. I njëjti ka ushtruar dhunë më herët edhe ndaj nënës dhe motrës së tij.
Ngjarja ndodhi mëngjesin e ditë sës shtunë në një shtëpi familjare në rrugën “Hristijan Todorovski Karposh” – Shkup, ku i mituri, duke ushtruar dhunë, me qëllim ka tentuar t’i marrë jetën babait të tij. Ai i është afruar nga pas ndërsa viktima ndodhej në dhomën e gjumit dhe e ka goditur me thikë duke i shkaktuar 10 plagë me thikë.