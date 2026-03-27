Gjykata e shpalli grevën e kontrollorëve të paligjshme, M-NAV njoftoi kallëzim penal kundër Tasevskit për zbulimin e informacioneve

Gjykata Themelore Civile në Shkup e ka ndaluar përsëri grevën e Sindikatës së Kontrollorëve të Trafikut Ajror (SKT), e cila ishte paralajmëruar për fundin e tetorit, si të paligjshme. Një kallëzim penal është ngritur kundër kryetarit të Sindikatës, Aleksandar Tasevski, për shpërdorim të detyrës, si dhe është vërtetuar identiteti i punonjësit që i zbuloi sekretet afariste portalit “Burevesnik”, njoftoi në konferencën e djeshme për shtyp përfaqësuesi ligjor i Navigacionit Maqedonas (M-NAV), avokati Goran Nikollovski.

Nikollovski shpjegoi se gjykata e ndaloi grevën për shkak të mungesës së kërkesave për mbrojtjen e të drejtave të punës, moskryerjes së një procedure të detyrueshme pajtimi dhe për shkak se SSKL nuk ka legjitimitet ligjor për të organizuar në mënyrë të pavarur greva.

“Edhe një herë, Gjykata Themelore Civile në Shkup e ka ndaluar grevën e paralajmëruar nga dega e SKT si të paligjshme. Greva është e ndaluar për tre arsye, përkatësisht kërkesa për grevë nuk përmban asnjë kërkesë sindikale, përkatësisht kërkesa për mbrojtjen e të drejtave të punësimit, nuk është zhvilluar një procedurë e detyrueshme pajtimi dhe përfundimi përfundimtar i gjykatës është se SKT, si degë, nuk ka legjitimitet ligjor për të organizuar dhe zhvilluar në mënyrë të pavarur greva”, deklaroi Nikollovski.

Për shkak të njoftimeve për greva të reja, M-NAV ka filluar edhe një procedurë të veçantë gjyqësore, duke kërkuar një përcaktim se SKT, në përgjithësi, nuk ka të drejtë të veprojë dhe të organizojë në mënyrë të pavarur aktivitete të tilla. Kjo kërkesë, siç theksoi avokati, bazohet në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës dhe statutin e Sindikatës së Pavarur për Transport dhe Komunikacion.

