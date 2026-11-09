Gjykata e Koçanit refuzon kërkesën e Iva Mihailovas për t’u kyçur online në gjykim

Gjykata e Koçanit refuzon kërkesën e Iva Mihailovas për t’u kyçur online në gjykim

Gjykata në Koçani ka refuzuar kërkesën e të arratisurës Iva Mihailova për të marrë pjesë nëpërmjet video-online në seancat dëgjimore në të cilat po gjykohet.

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Shik.mk

23-vjeçarja Iva Mihailova dha një intervistë për “BNT” bëri akuza serioze për abuzim psikologjik, mbikëqyrje dhe kontrolle të paligjshme nga policia e RMV-së ndërsa ishte në Koçan.

Mihailova, e cila iku në Bullgari, po ndiqet penalisht në Gjykatën Themelore në Koçani për një aksident trafiku me fatalitet.
Ajo informoi “BNT” në një deklaratë se avokati i saj tashmë ka paraqitur një kërkesë në gjykatën e Koçanit për ta lejuar atë të marrë pjesë në seancën e ardhshme dëgjimore, të planifikuar për sot, nëpërmjet video-online.

Sipas informacionit nga “BNT”, i cili po ndjek seancën dëgjimore në Koçani, prokurori Igorço Krstov kundërshtoi kërkesën e Mihailovës, duke vlerësuar se e akuzuara mund të paraqitet personalisht në sallën e gjyqit dhe të marrë pjesë në seancën kryesore dëgjimore, siç ishte rasti në seancat e mëparshme.

Prokurorja deklaroi se, duke pasur parasysh faktin se Mihailova nuk i respektoi masat për të siguruar praninë dhe u arratis me dashje dhe me vetëdije, ajo vetë vendosi që procedura të zhvillohej pa praninë e saj.

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