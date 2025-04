Gjykata e Apelit Shkup do të mbajë seancë publike për rastin “Llaskarca”

Gjykata e Apelit Shkup sot dhe nesër me fillim në orën 9 do të mbajë mbledhje publike për rastin “Llaskarca” i cili ka të bëjë me aksidentin e autobusit i cili ndodhi në vitin 2019 në të cilin humbën jetën 16 udhëtarë, ndërsa mbi 30 ishin lënduar. Në aktvendimin, i cili ishte publikuar në janar të vitit të kaluar, të akuzuarit ishin shpallur fajtorë dhe morën gjithsej 39 vjet burg. Pas aktvendimit, Prokuroria Themelore Publike Shkup parashtroi ankesë në Gjykatën e Apelit Shkup.

Me katër vjet burg u dënua i akuzuari Durmish Beluli, pronar i kompanisë “Durmo Turs”, përgjegjës për transport në ndërmarrje, Remzi Miftari, me gjashtë vjet burgim, ndërsa tre punonjësit e stacionit të kontrollit teknik, Igor Gjorgievski, Goran Dukovski dhe Jane Bovarovski, të cilët akuzohen për të njëjtën vepër, u dënuan me pesë vjet burg. Shoferi i autobusit, Manoil Trifunovski, mori dënimin më të lartë prej 14 vjetësh. Njëkohësisht, të akuzuarve iu është ndaluar ushtrimi i profesionit dhe detyrës për një periudhë prej pesë vjet.

Sipas aktgjykimit, të akuzuarit Durmish Beluli dhe Remzi Miftari nuk i respektuan rregullat e sigurisë, duke lejuar që një autobus teknikisht me defekt të merrte pjesë në komunikacion, gjë që përbënte rrezik për jetën e pasagjerëve. Tre punonjësit në stacionin e kontrollit teknik, Igor Gjorgjievski, Goran Dukovski dhe Jane Bovarovski, kanë lejuar autobusin të kalojë kontrollin teknik edhe përkundër defekteve. Shoferi Manoil Trifunovski, i vetëdijshëm për mosfunksionimin e automjetit, drejtonte autobusin me 55 udhëtarë dhe nga pakujdesia është përplasur në rrethojën metalike.

Procesin në Gjykatën Themelore Penale Shkup e udhëhiqte gjykatësja Diana Gruevska Ilievska, ndërsa përfaqësuese e akuzës është prokurori Darko Jakimovski.

Pas aktvendimit, Prokuroria Themelore Publike Shkup parashtroi ankesë në Gjykatën e Apelit Shkup. Prokurori Jakimovski kërkon dënime më të larta për të akuzuarit Durmish Beluli, Remzi Miftari, Igor Gjorgjievski dhe Goran Dukovski, si dhe ndalesa më të gjata për kryerjen e profesionit. Sipas prokurorit, gjykata e shkallës së parë e ka konfirmuar gjendjen faktike, por dënimet për të katërt janë shumë të ulëta.

Sipas Prokurorisë, për shoferin Manoil Trifunovski është adekuat dënimi i lartë me burg duke pasur parasysh përgjegjësinë e tij, por edhe mosshfaqja e keqardhjes për pasojat e rënda gjatë procesit gjyqësor, përderisa për të akuzuarin Jane Bovarovski, kontributi i të cilit për fatkeqësinë ishte më i vogël, prokurori publik vlerësoi se është i mjaftueshëm dënimi i caktuar me burg.

