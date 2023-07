Gjykata e Apelit pjesërisht i pranoi ankesat për “Titanik 1”, Janakieskit ia zvogëloi dënimin me burg, Jankulloskës me kusht

Gjykata e Apelit në Shkup sot e ka shpallur vendimin për rastin “Titanik”, me të cilin pjesërisht i pranoi ankesat e të akuzuarit Mile Janakieski, të akuzuarës Gordana Jankulloska dhe të akuzuarit Munir Pepiq, ndërsa ankesat e të akuzuarit Kosta Mitrovski refuzohen si të pabazuara.

Mile Janakieskit ia uli dënimin për 9 muaj dhe tani duhet të vuaj 3,6 vjet burg. Gordana Jankulloskës i shqiptoi dënim me kusht në vend të 2.5 vjetëve dënim me burg.

Përndryshe në shkurt të vitit të kaluar sipas vendimit gjyqësor, Gordana Jankullovska dhe Mile Janakieski u dënuan me gjithsej 7 vjet burg. Janakievski u dënua me 4.5 vjet burg, ndërsa Jankullovska me 2.5 vjet burg.

I akuzuari Martin Protugjer u dënua me dënim me kusht me 2 vjet burg, dënim i cili nuk do të realizohet nëse 5 vjetët e ardhshme nuk kryen vepër të re penale. Gjithashtu me dënim me kusht u dënuan edhe ish zv.ministra e drejtësisë Biljana Brishkovska Boshkovski dhe të akuzuarit Kiril Todorovski dhe Katerina Vellovska.

I akuzuari Munir Pepiq u dënua me 1 vjet burg, ndërsa Kosta Mitrovski me 3 vite burg.

