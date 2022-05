Gjykata e Apelit ia refuzon ankesën, Zekiri mbetet në paraburgim

Gjykata e Apelit ka konfirmuar vendimin e shkallës së parë me të cilin ish Sekretari i Qeverisë, Muhamed Zekiri do të mbetet në paraburgim.

Sipas njoftimit, gjykata fare nuk e ka shqyrtuar ofertën për garanci, ngase përveç rrezikut që ai të arratiset, është edhe rreziku që të pengojë hetimet.

Para disa ditësh, në seancë publike në gjykatë, Zekiri tha se nuk e ka ndërmend të ikë, pasi nëse ka dashur këtë do ta kishte bërë më herët.

Ai mohoi se ndjehet fajtor në lëndën ku dyshohet se ka nënshkruar marrëveshje për shërbime konsultimi me një kompani, pa shpallje publike, me çka sipas Prokurorisë e ka dëmtuar buxhetin e shtetit.

Përveç Zekirit, të dyshuar janë edhe dy shtetas kroat. Ata janë të pakapshëm për organet e rendit dhe për ta është lëshuar fletarrest ndërkombëtar.