Gjykata britanike dënon me burg katër aktivistët e Palestine Action për protestën ndaj Elbit Systems
Katër aktivistë të Palestine Action janë dënuar me burg për shkak të një proteste në një fabrikë të Elbit Systems, prodhuesi më i madh ushtarak i Izraelit, transmeton Anadolu.
Samuel Corner, 23 vjeç, u dënua me tetë vjet e tetë muaj burg për plagosje të rëndë trupore dhe dëmtim të pronës. Ai do të ketë të drejtë për lirim me kusht pas shtatë vjetësh e tetë muajsh.
Charlotte Head, 30 vjeçe, dhe Leona Kamio, 30 vjeçe, u dënuan secila me gjashtë vjet burg minus 45 ditë për dëmtim të pronës dhe do të kenë të drejtë për lirim me kusht pas katër vjetësh e 320 ditësh. Head gjithashtu u ndalua të drejtojë automjet për një vit, pasi kishte drejtuar një furgon burgu të përdorur si “goditës” për të hyrë me forcë në objektin e Elbit Systems UK.
Fatema Rajwani, 21 vjeçe, mori dënim prej pesë vjetësh e tetë muajsh minus 45 ditë për dëmtim të pronës. Gjykatësi tha se mori parasysh faktin që ajo ishte 20 vjeçe në kohën e incidentit.
Sipas gjykatës, grupi shkaktoi rreth 1 milion paund dëme në objektin në Bristol në orët e hershme të 6 gushtit 2024, gjatë një proteste kundër lidhjeve të kompanisë me konfliktin në Lindjen e Mesme.
Të katër të pandehurit u shpallën fajtorë muajin e kaluar për dëmtim të pronës pas një rigjykimi. Gjykatësi vendosi se veprat përmbushnin përkufizimin ligjor të të pasurit “lidhje me terrorizmin”, çështje qendrore në këtë rast.
“Jam i bindur se një nga qëllimet e veprimit tuaj ishte të ndikonit te qeveria e Mbretërisë së Bashkuar”, tha gjykatësi Johnson, duke iu referuar testit ligjor të Parlamentit për terrorizmin.
Gjykata tha se grupi synonte t’i jepte fund “bashkëpunimit” të Britanisë me atë që e konsideronte krime të rënda të Izraelit në Gaza.
Gjykatësi tha se frikësimi i stafit të kompanisë përbënte gjithashtu frikësim të publikut dhe se veprat ishin kryer “me qëllim avancimin e një kauze politike ose ideologjike”.
Konstatimi i një “lidhjeje me terrorizmin” e detyroi gjykatën të shqiptonte dënime më të rënda.
– Pikë kthese në përdorimin e legjislacionit kundër terrorizmit
Jashtë Gjykatës së Kurorës në Woolwich të premten, Clare Hinchcliffe, nëna e ish-aktivistes Zoe Rogers, tha se beson që vajza e saj dhe të tjerët të përfshirë në të ashtuquajturin rasti “Filton 4” po ndëshkohen si pjesë e një goditjeje më të gjerë ndaj aksioneve të drejtpërdrejta kundër kompanive izraelite të armëve.
Hinchcliffe argumentoi se rasti shënon një pikë kthese në përdorimin e ligjeve kundër terrorizmit ndaj protestuesve.
Ajo tha se të pandehurit ishin penguar të shpjegonin plotësisht motivet e tyre dhe se konteksti i rëndësishëm politik ishte fshehur nga juria.
“Ky ka qenë një rast absolutisht historik dhe tani po arrijmë kulmin”, tha ajo për Anadolu, duke shtuar se procesi gjyqësor kufizoi atë që mund të paraqitej në mbrojtje të veprimeve të aktivistëve.
“Atyre nuk iu lejua të thoshin gjenocid, spastrim etnik, historinë e Palestinës dhe Izraelit. Nuk iu lejua të tregonin se çfarë bënin armët”, tha ajo.
Elbit Systems operon disa zyra dhe objekte prodhimi në Britani dhe vende të tjera, duke prodhuar sisteme komunikimi, teknologji mbikëqyrjeje dhe mjete ajrore e tokësore pa pilot.
Hinchcliffe gjithashtu kritikoi gjykatësin dhe tha se beson që procesi ligjor ka qenë i padrejtë.
“Ai ka qenë i tmerrshëm gjatë gjithë këtij gjyqi. Ai është arsyeja pse vajza ime ishte në burg për 18 muaj sepse vazhdimisht refuzonte kërkesat për lirim me kusht. 18 muaj janë trefishi i kufirit ligjor për të qëndruar në burg para gjyqit…”, tha ajo.