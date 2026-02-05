Gjorgjievski: Zgjerimi i bulevardit “Cvetan Dimov” do zgjasë tre vite

Gjorgjievski: Zgjerimi i bulevardit “Cvetan Dimov” do zgjasë tre vite

Këshilli i Qytetit të Shkupit, dje i dha dritë jeshile projektit për zgjerimin e bulevardit “Cvetan Dimov” në Çair. Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski deklaroi se komuna e Çairit, duhet ta përgatis projektin, ndërkaq Qyteti i Shkupit do ta financojë atë.
“Gjithashtu do të kryejmë edhe procesin e ekspropreimit. Nuk premtoj diçka që nuk realizoj, por nuk do të jetë projekt që do të përfundojë brenda disa muajsh na presin aktivitete serioze, duke filluar nga pastrimi i trasesë përmes procesit të ekspropreimit. Pasi të jetë gati projekti, kemi paraparë mjete për fazën e parë, do të jeni të njoftuar sepse në atë projekt do të punohet për tre vite. Do të ju informojmë se sa do të kushtojë projekti”, ka deklaruar Gjorgjievski, raporton SHENJA.

