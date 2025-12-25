Gjorgjievski: Trashëguam 40 milionë denarë katastrofikë, ndërsa tani kemi 400 milionë denarë në llogarinë e qytetit
Sot prezantojmë Buxhetin për Qytetin e Shkupit për vitin 2026, por duhet të flasim hapur edhe për realitetin që kemi trashëguar, një nga raportet tremujore më katastrofike në historinë e qytetit, që nga koha e Petre Shilegovit dhe Danela Arsovskës. Për nëntë muaj janë realizuar të ardhura prej 2.856.417.717 denarë, që do të thotë një mesatare prej vetëm 317.379.746 denarë në muaj. Në vitet e mëparshme gjendja ka qenë e ngjashme, e shpesh edhe më e keqe. Për krahasim, për vetëm 40 ditë kemi realizuar të ardhura prej 659.493.349 denarësh, pothuajse dy herë më shumë se çdo rezultat mujor në të kaluarën, shkruan kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski, në profilin e tij në Facebook.
“Në llogarinë e Qytetit të Shkupit trashëguam 40 milionë denarë. Që në ditën e parë të punës së mandatit tim nuk kishte marrë vendim ekzekutiv për pagesën e 48 milionë denarëve, plus 3 milionë denarë shtesë nga marrëveshjet. Trashëguam ndërmarrje publike dhe institucione kulturore të mbingarkuara me borxhe dhe të shkatërruara. Trashëguam kaos në arsim, ku nuk është bërë asgjë thelbësore me vite”, deklaron Gjorgjievski në njoftim.
Ky raport tremujor, shton ai, tregon vetëm borxhet dhe kreditë e papaguara të regjistruara në kontabilitetin e Qytetit të Shkupit. Ai nuk përfshin detyrimet e vonuara, as barrën më të rëndë, paditë.
“Trashëgimia nga Petre Shilegov dhe Danela Arsovska arrin në 2.9 miliardë denarë në procedura gjyqësore aktive. Më 08.11.2025, ndërmarrjet publike nuk kishin marrë paga për muajin shtator. Kjo ishte një goditje e drejtpërdrejtë ndaj Buxhetit të Qytetit të Shkupit dhe ndaj dinjitetit të punonjësve. Dikush po luante me fatet e tyre. Me ribalancimin e buxhetit, ne mundësuam që të gjitha ndërmarrjet publike të marrin pagat e vonuara. Vetëm në NP ‘Parqe dhe Gjelbërim’, për shkak të limitit ligjor, arritëm të paguajmë të gjitha kontributet për pagën për muajin nëntor dhe një pagë e gjysmë neto”, theksoi Gjorgjievski.
Përveç gati 200 milionë denarëve të parashikuar për paga, thuhet në njoftim, janë trashëguar edhe detyrime rrjedhëse ndaj furnizuesve në vlerë prej 330 milionë denarësh.
Ne e kemi zgjidhur, thekson ai, shpronësimin në Momin Potok, ndërtimet intensive në atë rrugë vazhdojnë dhe jemi në negociata për të zhbllokuar të gjitha projektet e tjera që ngecën nga menaxhmentet e mëparshme.