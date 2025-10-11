Gjorgjievski: “Shkupi – qytet i shtresave, qytet i kulturës” – projekte për Akuaduktin, Skupin, Çarshinë dhe Kalanë
Kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar të Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, në konferencën e sotme për shtyp prezantoi njërën nga shtatë shtyllat e programit të tij zgjedhor – “Shkupi – qytet i shtresave, qytet i kulturës”.
“Shkupi është një qytet me histori, karakter dhe shpirt. Një qytet që është goditur shumë herë, por gjithmonë ka arritur të ngrihet, të ripërtërihet dhe të ecë përpara. Dhe gjithmonë, ishte kultura ajo që e ruajti shpirtin e saj. Sot, kur flasim për të ardhmen e Shkupit, nuk flasim vetëm për rrugët dhe infrastrukturën. Po flasim për atë se çfarë lloj qyteti duam të ndërtojmë, një qytet që zhvillohet, por nuk e humb shpirtin e tij. Prandaj, sot ju paraqes një nga shtatë shtyllat mbi të cilat bazohet programi im. Ai titullohet “Shkupi – një qytet shtresash, një qytet kulture”. Strategjia kulturore për Shkupin e njeh shtresëzimin e qytetit si asetin e tij më të madh. Kjo është arsyeja pse ajo bazohet në tre drejtime kryesore: rivitalizimin e hapësirave publike, zhvillimin e infrastrukturës kulturore dhe mbështetjen sistematike të zhvillimit kulturor. Shkupi është një qytet që tregon historinë e tij përmes Skupit, Çarshisë, Kalasë dhe Akuaduktit. Këto janë simbole të vazhdimësisë historike dhe shoqërore të qytetit tonë. Por duhet ta pranojmë, këto vende janë lënë pas dore për vite me radhë. Akuadukti po shembet, Skupi është harruar, Kalaja është e pajetë dhe Çarshia ngadalë por sigurt po e humb autenticitetin e saj”, tha ai.
Gjorgjievski theksoi se është koha që trashëgimia kulturore të mos jetë më viktimë e neglizhencës dhe të bëhet burim krenarie, energjie dhe jete të re.
“Është koha ta ndryshojmë këtë. Është koha ta rikthejmë shpirtin e Shkupit. Është koha që trashëgimia kulturore të mos jetë më viktimë e neglizhencës dhe të bëhet burim krenarie, energjie dhe jete të re. Do ta shndërrojmë Akuaduktin në një park modern kulturor – me skena për koncerte, evente dhe festivale, me zona të gjelbra të rregulluara dhe shtigje për këmbësorë. Gjithashtu do të ndërtojmë murin më të gjatë për murale në Evropën Juglindore, si simbol i artit bashkëkohor dhe energjisë rinore. Nga një vend i lënë pas dore, Akuadukti do të bëhet karta e re e vizitës së kulturës urbane në Shkup”, theksoi Gjorgjievski.
Ai njoftoi se Lokaliteti Arkeologjik Skupi do t’i rikthehet publikut përmes hapjes së plotë, rinovimit dhe integrimit të tij në jetën kulturore të qytetit. – Plani parashikon aktivizimin kulturor të hapësirës përmes shfaqjeve teatrale, arteve interpretuese, rezidencave artistike dhe arkeologjike dhe festivaleve, tha ai.
Gjorgjievski theksoi se Çarshia e Vjetër e Shkupit, si një nga qendrat më të rëndësishme kulturore dhe historike të qytetit, do të zhvillohet në përputhje me të gjitha detyrimet në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
“Qasja do të përfshijë përmirësimin e funksionimit urban dhe një pamje të unifikuar të tendave, me qëllim ruajtjen e autenticitetit, por edhe hapjen ndaj përmbajtjes bashkëkohore. Ndërtesat historike do të integrohen në jetën e përditshme urbane, si art publik, hapësira të ripërdorura për qendra kulturore, tregje ose punëtori arti, duke krijuar një lagje historike të gjallë që do të tërheqë vizitorë të huaj dhe vendas. Ne do ta integrojmë Kalanë e Shkupit si një qendër kulturore të gjallë përmes zhvillimit të programeve të vazhdueshme kulturore, adaptimit të hapësirës dhe peizazhit bashkëkohor që do të theksojë vlerën e saj historike. Duke vendosur skena dhe ambiente të montuara për ngjarje kulturore, Kalaja do të hapet për festivale, koncerte, shfaqje teatrale, aktivitete edukative dhe ekspozita, kështu që kjo fortesë historike do të kombinojë kujtesën e së kaluarës me kreativitetin bashkëkohor, duke e bërë atë të arritshme dhe tërheqëse për të gjitha brezat”, tha ai.
Gjorgjievski theksoi se të gjitha këto hapa janë pjesë e vizionit që Shkupi të jetë një qytet idesh, arti dhe njerëzish – një qytet me forcë kulturore që do të jetë shembull për të gjithë rajonin. “Sepse kultura është një investim në të ardhmen. Dhe unë e shoh të ardhmen e Shkupit si një qytet që krijon, frymëzon dhe bashkon”, tha kandidati për kryetar të Qytetit të Shkupit nga VMRO-DPMNE, Orce Gjorgjievski.