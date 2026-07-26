Gjorgjievski: Shkupi nuk i harron kurrë viktimat e tërmetit

Gjorgjievski: Shkupi nuk i harron kurrë viktimat e tërmetit

Me rastin e 63-vjetorit të tërmetit katastrofik në Shkup, kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski sot vendosi lule para Monumentit të viktimave, duke u bërë homazhe viktimave në tragjedinë e 26 korrikut 1963.

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Me këtë rast, Gjorgjievski në Fejsbuk porositi se Shkupi ende i kujton viktimat e tërmetit që më 26 korrik 1963, në orën 5:17 të mëngjesit, mori më shumë se një mijë jetë dhe la pas shtëpi të shkatërruara dhe familje të ndara.

“Vetëm për pak sekonda u shuan më shumë se një mijë jetë njerëzish, u shkatërruan shtëpi dhe u ndanë familje. Pas çdo numri, mbeti fëmija i dikujt, prindi, bashkëshorti, miku, e gjithë bota e dikujt. Sot me respekt të thellë, përulemi para kujtimit të viktimave. Dhimbja e tyre është e ngulitur në themelet e qytetit tonë, ndërsa detyrimi për të mos i harruar është i përjetshëm”, theksohet në postim.

Në postim, ai kujton se pas katastrofës, bota i shtriu dorën Shkupit dhe e ndihmoi në rindërtimin e tij, prandaj qyteti u bë simbol i humanizmit dhe solidaritetit botëror.

“Sot është detyra jonë të vazhdojmë aty ku e lanë brezat para nesh – të ruajmë, të përparojmë dhe të ndërtojmë me vizion, përgjegjësi dhe dashuri për çdo pjesë të tij. Të krijojmë një Shkup modern, të sigurt dhe dinjitoz, një qytet që do të respektojë të kaluarën e tij, por do të ndërtojë me guxim të ardhmen e tij. Sepse respekti më i madh për ata që humbëm është të krijojmë një qytet të denjë për kujtimin e tyre dhe për brezat që do të vijnë”, ka thënë kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski.

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