Gjorgjievski: Për herë të parë në historinë e Maqedonisë, njëkohësisht po ndërtohen shumë shkolla, kopshte, objekte sportive dhe infrastrukturë rrugore

Në ngjarjen e sotme, Panair-Raportin nën moton “4 vjet punë për ju”, fjalim në paneli-diskutimin “600 milionë euro për zhvillim dhe përparim lokal”, mbajti edhe kryetari i BNJVL-së, Orce Gjeorgjievski, i cili theksoi se ekziston një ndryshim i madh midis të kaluarës dhe të tashmes, ku komunat nuk merrnin mbështetje nga pushteti qendror për projekte kapitale, ndërsa tani, me ndryshimin e Qeverisë, investimet po bëhen në mënyrë të barabartë në të gjitha komunat, pa ndarje.

“Siç tha Ministri Perinski, 1200 projekte janë projekte që përmbajnë dokumentacion teknik që është zhvilluar kryesisht vite më parë, por për shkak të mungesës së financave në të kaluarën, komunat nuk mund t’i zbatonin, ky është një projekt që ka hasur në reagime pozitive nga të gjithë qytetarët. Për herë të parë në historinë e Republikës së Maqedonisë, komunat nuk janë ndarë, investimet po arrijnë në çdo vendbanim, për herë të parë në historinë e Republikës së Maqedonisë njëkohësisht po ndërtohen kaq shumë shkolla, kopshte, objekte sportive dhe infrastrukturë rrugore si kurrë më parë”, tha Gjorgjievski.

Kryetari i BNJVL-së, Gjorgjievski, thotë se është domethënëse që investimet po bëhen në të gjitha komunat, një projekt që po ndodh për herë të parë në historinë e vendit, ku secili kryetar komune i drejton mjetet në komunën e tij sipas nevojave të qytetarëve. “Unë besoj se ky është projekti që i ka munguar Maqedonisë për 30 vjet. Shpresoj që ky projekt të vazhdojë dhe se ne do ta ndërtojmë dhe ndryshojmë seriozisht vendin siç po bëjmë tani”, thotë Gjorgjievski.

