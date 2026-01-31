Gjorgjievski: Ka filluar pastrimi i madh i Qendrës Klinike “Nënë Tereza”, janë mobilizuar të gjitha ndërmarrjet publike të qytetit
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, informoi se sot qyteti është mobilizuar plotësisht në një aksion gjithëpërfshirës dhe të plotë pastrimi në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”, të cilën çdo ditë e vizitojnë mijëra qytetarë nga të gjitha anët e shtetit.
Sipas Gjorgjievskit, në aksion janë përfshirë të gjitha ndërmarrjet publike të Qytetit të Shkupit, ndërsa qëllimi është rregullimi, siç theksoi, zemra e shëndetësisë së Maqedonisë, pas shumë vitesh neglizhencë për këtë kompleks jashtëzakonisht të rëndësishëm. Aksioni, siç theksoi, është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj reagimeve dhe vërejtjeve të arsyeshme të qytetarëve.
“Vendi ku kurohet populli duhet të jetë i pastër, i sigurt dhe dinjitoz. Lahen rrugët dhe parkingjet dhe pastrohen, bimësia e rrezikshme pritet dhe hiqet, kanalet e kullimit pastrohen, të gjitha sipërfaqet fshihen me automjete të specializuara dhe mblidhen mbeturinat e rënda dhe komunale”, thotë Gjorgjievski në njoftim.
Siç njofton ai, çdo pjesë e kompleksit do të dekorohet në mënyrë që Qendra Klinike të marrë një karakter të përshtatshëm për rëndësinë e saj.
Gjorgjievski potencoi se kjo nuk është një ndërhyrje e izoluar, por fillimi i kujdesit të vazhdueshëm, duke paralajmëruar se aksionet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim ruajtjen e higjienës dhe sigurisë në hapësirat më të rëndësishme publike në qytet.