Gjorgjievski: Filloi asfaltimi i korsisë tjetër të bulevardit “Boris Trajkovski”
Ka filluar asfaltimi i korsisë tjetër të bulevardit “Boris Trajkovski” dhe deri në fund të vitit, shkupjanë do të kenë një bulevard plotësisht të përfunduar, modern dhe të sigurt, informoi kryetari i Qytetit të Shkupit.
“Shihet fundi i golgotës 30-vjeçare të trafikut! Asfaltimi i korsisë tjetër në bulevardin “Boris Trajkovski” ka filluar! Gjenerata të tëra banorësh të Shkupit kanë pritur që ky problem të zgjidhet. Më shumë se 100.000 qytetarë janë përballur me mbingarkesë, ankth dhe orë të humbura në trafik çdo ditë. Për vite me radhë ata kanë dëgjuar premtime, por kanë parë të njëjtën pamje para tyre. Sot, ne po e ndryshojmë atë pamje me punë. Me asfaltimin, po hyjmë në fazat e fundit të kësaj pjese të rëndësishme të trafikut. Pas 30 vitesh pritjeje, bulevardi “Boris Trajkovski” më në fund po merr pamjen që meritojnë banorët e Shkupit”, tha Gjorgjievski.
Kryetari Gjorgjievski theksoi se për diçka më shumë se tre muaj janë zgjidhur problemet që me dekada e kanë frenuar këtë projekt.