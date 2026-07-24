Gjorgjievski: Brenda një kohe të shkurtër do të zbulohet ndotësi i Lepencit dhe do të sanksionohet
Një substancë e bardhë dhe me shkumë është vërejtur në derdhjen e lumit Lepenc në lumin Vardar, në Shkup, duke ngritur dyshime për ndotje të mundshme të ujërave.
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, doli në terren së bashku me shërbimet inspektuese, duke bërë të ditur se janë marrë mostra për analiza laboratorike. Ai theksoi se, edhe pse trajtimi i rasteve të tilla është në kompetencë të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, autoritetet do të punojnë për të identifikuar burimin e ndotjes.
Sipas Gjorgjievskit, raste të ngjashme janë regjistruar edhe më parë, por këtë herë do të ndërmerren masa konkrete për zbulimin dhe sanksionimin e ndotësit.
Përgjatë rrjedhës së lumit Lepenc operojnë disa kompani, ndërsa lumi buron në Kosovë dhe më pas vazhdon rrjedhën drejt Maqedonisë së Veriut. Autoritetet pritet të përcaktojnë nëse substanca e vërejtur lidhet me aktivitetet industriale apo me ndonjë burim tjetër të ndotjes.