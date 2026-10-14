Gjorgjievski: Aksioni për pastrimin e Shkupit vazhdon në më shumë se 50 lokacione
Në më shumë se 50 lokacione në të gjitha komunat e Shkupit, vazhdon sot aksioni masiv për pastrimin e Shkupit.
Siç paralajmëron kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, në aksion do të përfshihen përsëri komunat, kryetarët e komunave, nxënësit dhe qytetarët, të cilët do të pastrojnë parqe, rrugë, shtigje për këmbësorë, zona publike dhe hapësira midis ndërtesave.
“Përsëri me mijëra vullnetarë, në të gjitha komunat e Shkupit, me një vullnet të fortë për të treguar se sa shumë ndryshime mund të bëjmë kur punojmë së bashku. Do të pastrojmë në më shumë se 50 lokacione – parqe, rrugë, shtigje për këmbësorë, zona publike dhe hapësira midis ndërtesave. Çdo lagje është e rëndësishme. Çdo pjesë e Shkupit meriton vëmendje, kujdes dhe një mjedis të pastër”, thotë Gjorgjievski.
Ai paralajmëroi se aktivitete të tilla do të organizohen dy herë në muaj dhe u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në aksionin dhe të japin kontributin e tyre për mjedis jetësor më të pastër.
“Këto aksione do të mbahen dy herë në muaj. Do të jemi këmbëngulës, do të mblidhemi përsëri dhe do të ndërtojmë një traditë të bashkimit dhe përgjegjësisë dhe suksesi i vërtetë do të jetë kur kujdesi për pastërtinë të vazhdojë midis dy aksioneve, çdo ditë, në çdo lagje. Do t’i përgjigjemi papërgjegjësisë me një shembull personal. Do t’i kundërvihemi çdo hedhjeje të pamatur të mbeturinave me vetëdije, këmbëngulje dhe mijëra njerëz të vendosur për të mbrojtur qytetin e tyre. Por, edhe me përgjegjësi”, ka thënë Gjorgjievski.
Nga Qyteti i Shkupit informojnë se qytetarët për vendet e sakta dhe mënyrën e bashkëngjitjes në aksion duhet të drejtohen te komuna e tyre.