Gjorgievski: BRT-ja në fazën finale, tenderi pritet të shpallet së shpejti
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski, njoftoi sonte në emisionin “Studio e Natës” se projekti për Transportin e Shpejtë Autobusësh (BRT) është në fazën përfundimtare të miratimit nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
Dokumentacioni është dorëzuar dhe përgjigjja e BERZH-it pritet deri në fund të kësaj jave, pas së cilës pritet të shpallet tenderi për projektimin dhe ndërtimin e sistemit BRT.
Gjorgievski tha se procedura do të zhvillohet në përputhje me rregulloret evropiane, ndërsa gjelbërimi ekzistues përgjatë bulevardeve do të ruhet.
Sipas tij, punimet e ndërtimit mund të nisin në fund të pranverës së ardhshme, me vendosjen e gurthemelit dhe fillimin zyrtar të projektit.