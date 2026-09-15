Gjorgievski: BRT-ja në fazën finale, tenderi pritet të shpallet së shpejti

Gjorgievski: BRT-ja në fazën finale, tenderi pritet të shpallet së shpejti

Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski, njoftoi sonte në emisionin “Studio e Natës” se projekti për Transportin e Shpejtë Autobusësh (BRT) është në fazën përfundimtare të miratimit nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

Dokumentacioni është dorëzuar dhe përgjigjja e BERZH-it pritet deri në fund të kësaj jave, pas së cilës pritet të shpallet tenderi për projektimin dhe ndërtimin e sistemit BRT.

Gjorgievski tha se procedura do të zhvillohet në përputhje me rregulloret evropiane, ndërsa gjelbërimi ekzistues përgjatë bulevardeve do të ruhet.

Sipas tij, punimet e ndërtimit mund të nisin në fund të pranverës së ardhshme, me vendosjen e gurthemelit dhe fillimin zyrtar të projektit.

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