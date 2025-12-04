Gjobiten 25 shoferë në Tetovë dhe Gostivar

SPB Tetovë njofton se ka gjobitur 25 shoferë për shkelje të rregullave në trafik.

“Gjatë ditës së djeshme (03-dhjetor) në territorin e SPB Tetovë, është realizuar kontroll i automjeteve dhe shoferëve.
Gjatë kontrollit janë sanksionuar gjithsej 25 shoferë (TE-17 dhe GV-8) për parkim të parregullt, ndërsa 18 automjete (TE-11 dhe GV-7) janë ngritur me automjetin special “merimangë”.

Janë sanksionuar edhe 59 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik (TE-35 dhe GV-24)”, thonë nga SPB Tetovë./

