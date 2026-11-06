Gjoba për 43 shoferë kamionësh në Shkup, policia me kontrolle të shtuara në trafik
Departamenti i Sigurisë në Trafikun Rrugor në SPB Shkup kreu kontroll të përforcuar veprimi në sektorin e trafikut me theks të veçantë në marrjen e masave për shkeljet e kryera nga shoferët e kamionëve si mbingarkesë, ngarkesë e vendosur në mënyrë të papërshtatshme, kamionë teknikisht me defekte, etj.
“Gjatë kontrollit, u sanksionuan 43 shoferë të automjeteve mallrash, nga të cilët një masë u shqiptua për një automjet teknikisht me defekt (pajisje frenimi me defekt), dy sanksione për mbingarkesë ngarkese, gjashtë masa për mosmbajtje të pajisjeve të përshtatshme, shtatë sanksione për pajisje ndriçimi me defekte, nëntë masa për shenja të pashënuara të kufizimit të shpejtësisë, një sanksion për drejtimin e një automjeti mallrash me një kategori të papërshtatshme, një masë për mosndalimin në një shenjë të caktuar ndalimi nga një oficer policie i uniformuar dhe 16 sanksione të tjera për lloje të tjera shkeljesh”.
“Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë në ditët në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të gjithë të kontribuojnë për rrugë më të sigurta”, thonë nga MPB.