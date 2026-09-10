Gjithsej 31 zjarre, tre aktive, katër nën kontroll

Gjithsej 31 zjarre, tre aktive, katër nën kontroll

Qendra për Menaxhim me Kriza informon se deri në orën 07:30 janë regjistruar gjithsej 31 zjarre në ambient të hapur, nga të cilat tre janë aktive dhe katër janë nën kontroll.

Zjarret janë aktive midis fshatrave Burinec – fshati Lokov – fshati Selce – fshati Elevci në Komunën e Strugës, pranë fshatit Belica në Komunën e Makedonski Brodit dhe pranë fshatit Brest në Komunën e Çuçer-Sandevës.

Nën kontroll janë zjarret pranë fshatit Bençe në Komunën e Makedonski Brodit, pranë fshatit Tajmishte në Komunën e Kërçovës, pranë fshatit Graçan në Komunën e Gjorçe Petrovit dhe në Dellçevë, ku po digjet një deponi ilegale.

MARKETING

Të ngjajshme

Danimarka hap dyert për punëtorë nga 16 vende, mes tyre Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut

Danimarka hap dyert për punëtorë nga 16 vende, mes tyre Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut

Deklaratat përmbyllëse, Prokuroria: Thaçi tentoi ta pengonte procesin gjyqësor duke ndikuar te dëshmitarët

Deklaratat përmbyllëse, Prokuroria: Thaçi tentoi ta pengonte procesin gjyqësor duke ndikuar te dëshmitarët

Sllovenia po e heq arsimin nëntëvjeçar për shkak të rezultateve të dobëta në PISA

Sllovenia po e heq arsimin nëntëvjeçar për shkak të rezultateve të dobëta në PISA

Bullgaria do të asgjësojë 9.5 tonë speca nga Maqedonia e Veriut, për shkak të pesticideve

Bullgaria do të asgjësojë 9.5 tonë speca nga Maqedonia e Veriut, për shkak të pesticideve

Trump: SHBA-ja do ta quajë Ngushticën e Hormuzit “Ngushtica Trump”

Trump: SHBA-ja do ta quajë Ngushticën e Hormuzit “Ngushtica Trump”

Kontrabandë në kufirin Maqedoni e Veriut-Kosovë, sekuestrohen mallra në vlerë 20 mijë euro

Kontrabandë në kufirin Maqedoni e Veriut-Kosovë, sekuestrohen mallra në vlerë 20 mijë euro