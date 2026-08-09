Gjithsej 21 persona të arrestuar gjatë fundjavës në komunikacion në Shkup
Nga MPB njoftojnë se gjatë fundjavës, kontrollet e trafikut u kryen në zonën e MPB Shkup, duke rezultuar në arrestimin e 21 personave për drejtim mjeti të pakujdesshëm sipas nenit 297a të Kodit Penal, gjashtë prej të cilëve janë të mitur.
Gjithashtu, MPB njoftoi se u morën 161 masa sipas Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor dhe Ligjit për Automjetet, 10 prej të cilave ishin për personat që drejtonin automjete të lehta elektrike.