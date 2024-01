Gjithsej 1903 telefonata në 112 në 24 orët e fundit

Qendra e menaxhimit të krizave bën të ditur se në numrin e vetëm të emergjencës 112 në 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej 1903 thirrje, prej të cilave 33,16% kanë qenë thirrje “reale”, dhe 66,84% për nevoja të tjera të qytetarëve, të cilat nuk kanë qenë urgjente.

55,10% e thirrjeve aktuale janë bërë në polici, 39,59% në Shërbimin e Urgjencës Mjekësore dhe 2,45 % në Zjarrfikës.

” Gjatë 24 orëve të fundit ka pasur 1279 thirrje për urgjenca në numrin 112, që është shuma totale e atyre që kanë qenë për zgjidhjen e kombinuar të thirrjeve “reale” 2,86% me 68,72% të tjera që quhen “telefonata jo emergjente” për marrjen, përpunimin në QMK dhe koordinimin e drejtpërdrejtë për zgjidhjen e tyre. Kjo realizohet nëpërmjet operativëve në detyrë në sektorin E-112 në bashkëpunim me sektorin operativ dhe koordinues. Për disa nga thirrjet, natyrisht, ajo trajtohet sipas procedurave standarde të funksionimit paralelisht dhe njëkohësisht me institucionet më të angazhuara në sistemin e menaxhimit të krizave, sipas natyrës së emergjencave “reale të raportuara”, shtoi QMK.

MARKETING