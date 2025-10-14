Gjithsej 1.341 vëzhgues vendorë dhe ndërkombëtarë do t’i ndjekin zgjedhjet lokale, KSHZ-ja fillon me dorëzimin e materialit zgjedhor
Zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën më 19 tetor do t’i ndjekin 1.341 vëzhgues, prej të cilëve 700 vendorë dhe 639 ndërkombëtarë, si dhe dy gazetarë të huaj. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) po kryen dorëzimin e materialit zgjedhor jo të besueshëm në të gjitha komisionet komunale, ndërsa të enjten dhe të premten do të shpërndahet edhe materiali zgjedhor i besueshëm.
Kjo u bë e ditur në seancën e sotme të 144-të të KSHZ-së.