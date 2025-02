Gjithçka që duhet të dini për kamerën e Samsung Galaxy S25 Edge

Por a është vërtet një kompromis kaq i madh heqja e një ose dy lenteve të kamerës?

Specifikimet e kamerës Galaxy S25 Edge

Së pari, lajmi i mirë është se kamera kryesore në Galaxy S25 Edge duket të jetë e njëjtë me atë që kemi në Galaxy S25 Ultra – një 200 MP me sensorin ISOCELL HP2 të Samsung, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Ky është një tregues i qartë se S25 Edge do të jetë një pajisje premium.

Kamera dytësore Galaxy S25 Edge

Më pas, kamera e dytë në S25 Edge do të jetë një kamera ultra e gjerë me rezolucion 12 MP, pra jo aq e mirë sa S25 Ultra, e cila përdor një sensor 50 MP, por në të njëjtin nivel me modelet S25 dhe S25 Plus.

Dhe së fundi, lajmi i keq është se nuk ka kamera telefoto në S25 Edge.

Ndërsa sa i përket veçorive të softuerit, Galaxy S25 Edge pritet të mbështesë gjithçka që ka seria e rregullt S25: Galaxy AI, video 8K, modalitetet e kamerës Expert RAW dhe të tjera. /Telegrafi/