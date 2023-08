Gjithçka që dihet dhe u tha për konfliktin e armatosur në “Bon Vivant”

“Informacionet që janë duke qarkulluar në media për rastin e mbrëmshëm, se i vrari është pjesëtar i FSK-së, nuk janë të vërteta. Sipas informacioneve zyrtare, në këtë ngjarje ishte i përfshirë edhe një pjesëtar i FSK-së”, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook.

FSK tutje ka thënë se pas verifikimit të të gjitha informatave nga autoritetet kompetente të sigurisë, do të veprojë bazuar në ligjet dhe rregulloret në fuq.

E lidhur me ngjarjen e rëndë ka reaguar kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Kllokoqi.

Ai i ka bërë apel sistemit të drejtësisë që të mos lejojë njerëz me vepra kriminale të shëtitën të lirë e të ketë minimizim të rasteve si ajo çfarë ndodhi mbrëmë në qendër të Prishtinës.

“Problemet që i kemi prej pasluftë në Prishtinë (sidomos) kanë qenë se cili mangup ose ‘komandant’ po bën probleme më shumë edhe ku?! Me ‘komandanta’ u rahatuam më në fund, se bonën pare, mangupat na mbetën në qafë edhe kësaj dite”, ka shkruar Kllokoqi në Facebook.

Kllokoqi tutje ka shkruar se prioritet i organeve të drejtësisë duhet të jetë ç’armatosja e “terminatorëve”.

E kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama, ka mbajtur takim me drejtorin për siguri dhe drejtorin e policisë për rajonin e Prishtinës.

Ai ka thënë se krijimi i Policisë së Kryeqytetit është urgjente.

“Pas ngjarjes së mbrëmshme e cila na shqetësoi të gjithëve, bashkë me drejtorin për siguri dhe emergjenca, Lulzim Fushtica mbajtëm një takim urgjent me drejtorin e policisë për rajonin e Prishtinës, nënkolonel Basri Shabani, me të cilin diskutuam për çështjen e sigurisë në kryeqytet dhe hapat të cilët duhet të ndërmarrim bashkërisht për krijimin e policisë së kryeqytetit e cila është urgjentisht e nevojshme dhe do të na ndihmonte në rritjen e nivelit të sigurisë në Prishtinë. Siguria në kryeqytetin tonë është prioritet i yni”, ka shkruar ai në Facebook.

Të njëjtin deklarim e ka bërë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.

“Kur është miratuar Ligji për Kryeqytetin, njëra prej pjesëve më të rëndësishme të tij, ka qenë krijimi i policisë së kryeqytetit. Ngjarja tragjike e natës së mbrëmshme në një lokal në Prishtinë, me përmasa shqetësuese e pasoja të rënda, shumëfish e shtron nevojën e zbatimit të këtij Ligji dhe krijimin e policisë së kryeqytetit”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Kafeteria ku ndodhi incidenti, të shtunën qëndroi e mbyllur.

Në “Bon Vivant” ka ndodhur edhe një vrasje tjetër, më 13 tetor 2014.

Në janar të këtij viti, Masar Gërdovci dhe Sherif Krasniqi janë dënuar me 25 vjet burg për vrasjen e rojës së këtij lokali që ndodhet në qendër të Prishtinës.

Pesë muaj më vonë, Gjykata e Apelit ka marrë vendim, me të cilin e ka kthyer në rigjykim dhe rivendosje këtë rast”, si dhe ia ka ndërprerë masën e paraburgimit të akuzuarit Sherif Krasniqi.