Gjithçka më keq e më keq: Kostot e prodhimit për iPhone mund të rriten me 90 për qind

Analistët nga Bank of America kanë paralajmëruar se zhvendosja e montimit të pajisjeve iPhone nga Kina në SHBA mund të rrisë kostot e prodhimit deri në 90 për qind. Ata shtojnë se edhe pse teknikisht është e mundur që montimi i modeleve iPhone të bëhet në Amerikë, kjo do të rrisë ndjeshëm kostot dhe do të krijojë ndërlikime logjistike.

“Çmimi i një iPhone-i mund të rritet me 25 për qind vetëm për shkak të kostove më të larta të fuqisë punëtore në SHBA”, shkruan analistët në një letër drejtuar klientëve. Ata sqarojnë se, edhe nëse Apple gjen punëtorë vendas për montimin final, “një pjesë e konsiderueshme” e përbërësve të iPhone-it do të duhet ende të prodhohen në Kinë dhe të importohen në SHBA, sipas MacRumors që i referohet një artikulli të Bloomberg.

Duke supozuar se Apple do të përballet me tarifa të ndërsjella për përbërësit e importuar, kostot totale të prodhimit mund të rriten me 90 për qind ose më shumë, vlerësojnë analistët. Ky analizim vjen pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump më herët këtë javë, ku ai e cilësoi prodhimin e pajisjeve Apple në Kinë si “të paqëndrueshëm”.

Sipas zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, Trump “absolutisht” beson se Apple mund të prodhojë iPhone në SHBA. Gjatë një konference për shtyp, Leavitt tha se presidenti beson se SHBA “ka fuqinë punëtore dhe burimet për ta realizuar këtë”.

Për që montimi në SHBA të ishte ekonomikisht i qëndrueshëm për Apple, analistët thonë se kompania do të kishte nevojë për përjashtim nga tarifat për përbërësit e prodhuar jashtë vendit. Megjithatë, ata nuk e shohin këtë si të mundshme.

“Përveç nëse bëhet e qartë sa do të zgjasin tarifat e reja, nuk presim që Apple të ndërmarrë hapin për të zhvendosur prodhimin në SHBA. Në vend të kësaj, Apple ka më shumë gjasa të vazhdojë të diversifikojë zinxhirin e saj të furnizimit dhe gjithashtu të rrisë prodhimin e iPhone-ve në vende të tjera si India”, thuhet në analizë.

Apple ende nuk është shprehur zyrtarisht se si planifikon të menaxhojë situatën aktuale me tarifat. Apple do të duhet të paguajë një tarifë prej 125 për qind për të gjitha mallrat që vijnë nga Kina në SHBA, por mund të importojë pajisje nga vende të tjera si India, Tajvani dhe Vietnami me një tarifë më të ulët prej 10 për qind. /Telegrafi/

