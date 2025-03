Gjimshiti pas fitores ndaj Andorrës: Në vazhdim do të shikoni një Shqipëri më të bukur

Berat Gjimshiti ka qenë i pari nga futbollistët që ka folur për mediat pas fitores së Shqipërisë 3-0 ndaj Andorrës.

Kapiteni i kuqezinjve përgëzon shokët për fitoren dhe premton se do të përmirësohen akoma dhe më shumë dhe do të shohim një Shqipëri më të bukur në ndeshjet në vijim.

“Kjo fitore ishte përgjigja e duhur, jo vetëm për tifozët por edhe për ne. Ishte e rëndësishme të rikuperonim pas humbjes me Anglinë. U futëm në fushë për të fituar, gjetëm golin me Manajn, që ishte çelësi për ta fituar ndeshjen.

Ishim edhe të lodhur se vinim tre ditë pas një ndeshjeje shumë të vështirë me një kundërshtar si Anglia. Çunat kanë bërë një ndeshje shumë të mirë sot, kemi ende për të përmirësuar disa gjëra, por jemi të lumtur me 3 pikët.

Do të përmirësohemi akoma dhe më shumë me kalimin e kohës dhe do të shikojmë një Shqipëri të bukur, por gjëja më e rëndësishme është të fitojmë ndeshjen dhe të marrim pikët”, tha Gjimshiti.

