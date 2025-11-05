Gjiganti evropian ka gati 100 milionë euro për nënshkrimin e Bastonit në janar
Liverpooli e ka identifikuar Alessandro Bastonin si objektivin e tyre kryesor për të forcuar mbrojtjen në afatin e ardhshëm kalimtar të dimrit.
I përballur me probleme në mbrojtje dhe një dëmtim të njërit prej transferimeve të tyre më të fundit, klubi nga Anfield synon të bëjë një ofertë afër 100 milionë eurosh për të joshur Interin.
Bastoni, 26 vjeç dhe një titullar i padiskutueshëm në Itali, përfaqëson lojtarin që Reds besojnë se është i nevojshëm për të rikthyer qëndrueshmërinë në mbrojtje.
Liverpooli e kupton se mbrojtja e tyre ka nevojë urgjente për një riorganizim. Largimi i një qendërmbrojtësi kyç dhe anulimi i nënshkrimit të Marc Guehit kanë lënë boshllëqe shqetësuese që duhen plotësuar.
Bastoni ofron një profil të plotë: i fortë në situata një-me-një, shpërndarje e pastër e topit dhe përvojë evropiane. Klubi tashmë po shqyrton investime të rëndësishme për të siguruar transferimin e tij në janar. Bastoni përshtatet në mënyrë të përkryer me projektin e rindërtimit mbrojtës që kërkon Anfield.
Bastoni përballet me presion dhe konkurrencë
Mbrojtësi italian po tërheq interesin e disa klubeve kryesore. Me mundësinë e largimit si lojtar i lirë në të ardhmen, Interi përballet me vendimin nëse do ta mbajë atë apo do të pranojë një ofertë të konsiderueshme tani.
Liverpooli nuk është e vetmja skuadër e interesuar, por kombinimi i burimeve financiare dhe nevojave të menjëhershme i bën ata një pretendentë të fortë. Bastoni do të duhet të peshojë si situatën e tij aktuale në Milano ashtu edhe mundësinë për të udhëhequr një mbrojtje të ripërtërirë.
Sfida strategjike e Liverpoolit me Bastonin
Për Liverpoolin, nënshkrimi i Bastonit nuk ka të bëjë vetëm me pagesën e një shume të majme; ka të bëjë me prezantimin e një projekti bindës: kohë të garantuar loje, ekspozim evropian dhe mbështetje institucionale.
Ata duhet të konkurrojnë me pretendentë të tjerë, të shfrytëzojnë kontratën e mbetur të mbrojtësit dhe të bindin Interin se afrimi i transferimit nuk do ta dobësojë klubin. Nëse Liverpooli mund t’i bashkojë të gjitha këto pjesë, Bastoni mund të bëhet spiranca mbrojtëse që përcakton një epokë të re në Anfield.
Shkurt, Liverpooli është i vendosur të përforcojë mbrojtjen e tij me Bastonin. Operacioni do të jetë intensiv dhe i vështirë, por nevoja është e madhe dhe urgjenca reale.
Nëse ata arrijnë ta mbyllin marrëveshjen, klubi i Merseyside jo vetëm që do të ketë zgjidhur një deficit të menjëhershëm, por edhe do të ketë hartuar një kurs mbrojtës për të ardhmen.