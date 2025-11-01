Gjiganti anglez po përgatit një ofertë prej 90 milionë eurosh për të testuar Juventusin për Yildizin
Chelsea po e shqyrton seriozisht mundësinë e transferimit të sulmuesit turk, Kenan Yildiz, i cili aktualisht luan te Juventusi , në afatin e ardhshëm kalimtar të verës. Klubi londinez thuhet se ka nisur kontakt diskret me përfaqësuesit e 20-vjeçarit dhe po përgatit një ofertë afër 90 milionë eurosh për ta tërhequr atë nga Torino verën e ardhshme. Ky veprim përfaqëson një investim afatgjatë për Blutë, teksa ata kërkojnë të forcojnë sulmin e tyre me talentë në zhvillim.
Chelsea ka vendosur ta ndjekë në mënyrë aktive Yildizin pas përparimit të tij në Serie A. Me performancat e tij mbresëlënëse për Juventusin, sulmuesi turk ka tërhequr vëmendjen e klubit të Stamford Bridge si një opsion sulmues i kalibrit të lartë.
Menaxhmenti dhe stafi i trajnerëve të Chelseat e shohin Yildizin si një lojtar modern: një golashënues, organizator i lojës dhe i aftë të luajë në disa pozicione sulmuese, gjë që përshtatet në mënyrë të përkryer me sistemin e tyre të përditësuar. Sipas burimeve pranë lojtarit, Chelsea tashmë ka bërë oferta joshëse për ta joshur atë të bashkohet këtë verë.
Për më tepër, Chelsea po përballet me një periudhë në të cilën synon të forcojë skuadrën e saj me lojtarë të rinj premtues. Interesi për Kenan Yildiz është pjesë e një strategjie më të gjerë të klubit për të kombinuar talentet në zhvillim me përvojën.
Klauzola e lirimit të Juventusit, e vlerësuar në një shumë të lartë, nuk e dekurajon Chelsean, e cila e konsideron të realizueshëm një investim prej 90 milionë eurosh nëse arrin ta bindë lojtarin dhe të arrijë një marrëveshje me Juventusin.