Gjiganti anglez po përgatit ‘bombën’ – 150 milionë euro për transferimin e Vinicius
Manchester United po përgatit një lëvizje të bujshme, duke vendosur Vinicius Junior në qendër të projektit të tyre për vitin 2026.
Sipas raportimeve, klubi anglez planifikon një ofertë rreth 150 milionë euro për të joshur brazilianin larg Real Madridit.
Vinicius është futur në listën prioritare të Manchester United, pasi tensionet e tij të fundit me Real Madrid dhe situata kontraktuale kanë tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha.
United ka nisur kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit dhe beson se ai mund të rrisë menjëherë nivelin e skuadrës, falë përvojës në ndeshje të mëdha dhe aftësisë për të luajtur në çdo pozicion të sulmit.
Nga ana tjetër, Real Madrid po përballet me një situatë të ndërlikuar: kontrata e brazilianit përfundon në vitin 2027 dhe mungesa e progresit në rinovim ka shtuar presionin.
Nëse marrëveshja nuk zgjidhet deri në vitin 2026, klubi mund të detyrohet të vlerësojë oferta të mëdha, përfshirë edhe atë të mundshme nga Manchester United.
Për “Djajtë e Kuq”, një transferim i këtij niveli do të ishte më shumë se një operacion i kushtueshëm: do të përfaqësonte rikthimin e ambicies dhe sinjalin se klubi synon sërish futbollistët më të mirë në botë.