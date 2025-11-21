Gjiganti anglez po kryeson garën për të siguruar shërbimet e Kenan Yildiz
Intriga dhe ofertat rreth sulmuesit të Juventusit, Kenan Yildiz, po shtohen vazhdimisht.
Nuk është më surprise që shumë gjigantë të Ligës Premier po ndjekin talentin e Juventusit, sipas Tuttosport.
Arsenali duket se kryeson garën dhe kuptohet se është destinacioni i preferuar i lojtarit.
Chelsea mbetet gjithashtu një pretendente serioze, e gatshme të ofrojë një paketë kontrate shumë të pasur, me vlerë mbi dhjetë milionë në vit.
Edhe Liverpool është futur në garë, pavarësisht investimit të tyre të madh së fundmi për të siguruar Wirtz.
Kur një talent si Yildiz bëhet i disponueshëm, pothuajse çdo klub elitar interesohet menjëherë.
Duke parë rrethanat, duket se fuqia qëndron në duart e vetë lojtarit, megjithëse ende ka hapësirë për negociata dhe gjetjen e një zgjidhjeje që kënaq të gjitha palët e përfshira./