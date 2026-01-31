Gjiganti anglez bën çmendurinë – ofron 80 milionë euro për transferimin e Ferran Torres
Tregu evropian i transferimeve po nis të gjallërohet me lajme që lidhin drejtpërdrejt zyrat e ‘Stamford Bridge’ me Barcelonën.
Chelsea ka vënë në shënjestër Ferran Torres, sulmuesin e gjithanshëm spanjoll që po kalon një periudhë shumë të mirë realizuese në kampionatin spanjoll.
Drejtuesit sportivë të klubit londinez po kërkojnë me ngulm një pikë referimi në zonë për ta kompletuar eksplozivitetin e talenteve të rinj si Cole Palmer dhe Estevao. Me fundin e sezonit 2025/26 në horizont, lëvizjet strategjike për të siguruar lojtarë elitarë janë shndërruar në prioritet absolut.
Skuadra angleze po përgatit një ofertë financiare që mund të arrijë deri në 80 milionë euro, në përpjekje për ta bindur bordin katalanas të ndahet nga lojtari i saj.
Ferran ndodhet në një moment kyç të kontratës, pasi marrëveshja e tij aktuale me Barcelonën skadon në verën e vitit 2027.
Chelsea beson fuqishëm se premtimi për statusin e titullarit të padiskutueshëm do të jetë faktori vendimtar për finalizimin e transferimit të reprezentuesit spanjoll.
Ndryshe nga roli i tij aktual, në Angli atij do t’i garantohej pozita e sulmuesit qendror në një skemë tejet ofensive.
Trajneri aktual i “Bluve”, Liam Rosenior, është deklaruar admirues i madh i aftësive taktike të futbollistit spanjoll.
Ai vlerëson veçanërisht agresivitetin e tij natyral për të shfrytëzuar hapësirat e lira, lehtësinë në kombinime dhe aftësinë për të luajtur edhe në krahë.