Gjigantët e teknologjisë humbin $1 trilionë për vetëm tre ditë, e vlera e Apple dhe Microsoft shkrihet

Kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë humbën më shumë se $1 trilionë në vlerën e tregut në vetëm 3 ditë tregtimi në bursat amerikane.

Indekset kryesore të aksioneve amerikane Dow Jones, S&P 500 dhe NASDAQ ranë pasi Rezerva Federale njoftoi një rritje të normës bazë të interesit javën e kaluar, por sektori i teknologjisë u godit veçanërisht rëndë. Kreu i Bankës Qendrore të SHBA-së, Jerome Powell tha se inflacioni është shumë i lartë dhe se norma e interesit do të rritet me gjysmë pikë përqindjeje. Tregu fillimisht reagoi pozitivisht ndaj lajmit, me investitorët që mendonin se Powell kishte rrënjosur besimin se Rezerva Federale nuk do ta shtynte ekonominë në recesion me politikat e saj, por optimizmi u zbeh në ditët në vijim.

NASDAQ Composite, indeksi i sektorit të teknologjisë në vetëm 3 ditë, të enjten, të premten dhe të hënën, humbi më shumë se 10% të vlerës së tij, dhe nga dita e pardjeshme e tregtimit, e hënë, 9 maj, vlera e indeksit është pothuajse 28% më e ulët se vlera e tij më e lartë historike, që nga nëntori 2021.

Sipas CNBC, investitorët tani po tregojnë më pak interes për kompanitë që kanë nxitur rritjen e tregut në vitet e fundit, veçanërisht gjatë pandemisë, dhe tani po investojnë më shumë para në atë që duket si një opsion më i sigurt, siç është sektori i ushqimit, prodhuesit e armëve dhe kështu me radhë..

Apple, kompania me kapitalizimin më të madh të tregut në planet, humbi $220 miliardë në vetëm 3 ditë, ndërsa Microsoft rreth $189 miliardë. Rënia e aksioneve fshiu pothuajse $200 miliardë nga vlera e Tesla-s, $173 miliardë në Amazon, $123 miliardë në Alphabet, kompania mëmë e Google dhe Meta Platforms, nën ombrellën e Facebook, kaloi “më të mirën”, me “vetëm” $70 miliardë në vlerë të humbur.

Prodhuesi i kartave grafike Nvidia gjithashtu humbi $85 miliardë në vlerë. /Ebblive.com

