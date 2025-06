Gjigantët e industrisë satelitore dhe hapësinore të Turqisë do të bashkohen në Ankara më 19 qershor

Aktorët më të fuqishëm të ekosistemit satelitor dhe hapësinor të Turqisë do të mblidhen në “Forumin e Epokës së Re të Lidhshmërisë” që do të organizohet nga kompania turke e komunikimit satelitor TÜRKSAT në Ankara më 19 qershor, raporton Anadolu.

Sipas një deklarate nga kompania, institucionet që formësojnë vizionin satelitor dhe hapësinor të Turqisë, kompanitë kryesore të sektorit dhe liderë të teknologjisë do të takohen nën mikpritjen e TÜRKSAT-it.

Forumi, ku pritet të marrë pjesë edhe ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu, do të mbahet më 19 qershor në Qendrën e Kongreseve dhe Ekspozitave të Odës së Tregtisë së Ankarasë (ATO).

Si pjesë e forumit, i cili llogaritet një pikë kthese në strategjinë e lidhjes të Turqisë, aktorët më të fuqishëm të ekosistemit satelitor dhe hapësinor të Turqisë do të mblidhen dhe do të diskutojnë tema kritike që do të formësojnë sektorin – nga sektori i satelitëve deri te strategjitë e prodhimit vendas.

– Do të diskutohet TÜRKSAT 7A dhe më pas

Në takimin strategjik do të diskutohen teknologjitë e përparuara të zhvilluara nga Turqia për satelitët GEO (gjeosinkronë), LEO (orbitë e ulët) dhe MEO (orbitë e mesme).

Forumi, i cili do të formësohet me vizionin e “TÜRKSAT gjithandej”, do të sjellë në agjendë tema kritike si integrimi i infrastrukturave të lidhjes shumështresore, teknologjitë satelitore të gjeneratës së re, sovraniteti digjital dhe zgjidhjet e qëndrueshme të komunikimit.

Përveç projekteve të satelitëve të gjeneratës TÜRKSAT 7A dhe më pas, forumi, ku do të vlerësohen në mënyrë gjithëpërfshirëse tema të tilla si zgjidhjet e satelitëve konstelacionalë, sinergjia e rrjetit satelitoro-tokësor, roli strategjik i prodhimit vendas dhe nevoja për rregullim, do të krijojë gjithashtu mundësi të reja për bashkëpunim ndërsektorial.

Në forum do të marrin pjesë autoritetet turke në këtë fushë, siç janë Presidenca e Industrive të Mbrojtjes, Agjencia Hapësinore Turke (TUA), Autoriteti i Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (BTK), TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, si dhe kompani lokale satelitore dhe hapësinore, ofrues të teknologjisë, akademikë dhe përfaqësues të nivelit të lartë të organizatave të kërkim-zhvillimit. Forumi i Epokës së Re të Lidhshmërisë do të udhëheqë strategjitë satelitore dhe hapësinore të Turqisë duke bashkuar të gjithë palët e interesuara nga sektori publik dhe privat.

