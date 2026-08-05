Gjesti i madh i Ernest Muçit për Salahun pas kalimit të tij te Trabzonspori

Gjesti i madh i Ernest Muçit për Salahun pas kalimit të tij te Trabzonspori

Mohamed Salah u shfaq në videon e prezantimit të transferimit të tij zyrtar te Trabzonspori i Turqisë me një fanellë me numrin 61, por më vonë u zbulua se ai nuk do ta mbajë këtë numër te klubi i ri.

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Trabzonspori konfirmoi të mërkurën transferimin e Salahut si lojtar të lirë, pas largimit të tij nga Liverpooli.

Sulmuesi egjiptian u largua nga “Anfield” në fund të sezonit të kaluar, pas nëntë vitesh të mbushura me trofe individualë dhe kolektivë.

Numri në fanellën e tij gjatë videos së prezantimit shkaktoi shumë pyetje, veçanërisht pasi kapiteni i Egjiptit kishte mbajtur numrin 11 gjatë gjithë periudhës së tij te Liverpooli.

Megjithatë, e vërteta doli shpejt në pah: numri 61 është një simbol historik për qytetin e Trabzonit, pasi përfaqëson kodin e provincës në sistemin turk të targave të automjeteve.
Sulmuesi egjiptian u largua nga “Anfield” në fund të sezonit të kaluar, pas nëntë vitesh të mbushura me trofe individualë dhe kolektivë.

Numri në fanellën e tij gjatë videos së prezantimit shkaktoi shumë pyetje, veçanërisht pasi kapiteni i Egjiptit kishte mbajtur numrin 11 gjatë gjithë periudhës së tij te Liverpooli.

Megjithatë, e vërteta doli shpejt në pah: numri 61 është një simbol historik për qytetin e Trabzonit, pasi përfaqëson kodin e provincës në sistemin turk të targave të automjeteve.

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