Gjermania voton në dy shtete federale, test i ri për Mertz dhe CDU
Qytetarët në Gjermani sot shkojnë në votime në shtetet federale të Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, ku sipas hulumtimeve Partia Socialdemokrate e Gjermanisë (SPD) ka mbështetjen më të madhe, dhe në Berlin, ku sipas sondazheve Partia e Majtë ka mbështetjen më të madhe.
Sondazhet e opinionit publik tregojnë se Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) i kancelarit gjerman Friedrich Merz mezi do t’i kalojë sondazhet në zgjedhjet e Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, ndërsa në zgjedhjet në shtetin federal të Berlinit do të jetë i dyti për sa i përket mbështetjes publike, pas SPD-së, raporton Reuters.
Alternativa për Gjermaninë (AfD) nuk ka gjasa ta përsërisë fitoren e saj në zgjedhjet e Saksonisë-Anhaltit më 6 shtator, por rezultatet në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, një shtet kryesisht rural në ish-lindjen komuniste, dhe në Berlin pritet të nxjerrin në pah përparimin e madh që partia ka bërë vitet e fundit.
Për kancelarin gjerman Friedrich Merz, popullariteti i të cilit ka rënë në vetëm 14 përqind në sondazhet e fundit, rezultati përfaqëson një tjetër goditje në një seri goditjesh që kanë ngritur dyshime brenda CDU-së së tij konservatore nëse ai mund të vazhdojë të udhëheqë partinë.
Në shtetin federal të Mecklenburg-Pomeranisë Perëndimore, CDU ka të ngjarë të shënojë rezultatin më të keq zgjedhor në historinë e saj, dhe sipas anketës së fundit të opinionit publik të kryer të premten nga organizata Wahlen (Forschungsgruppe Wahlen), partia ka mbështetjen e vetëm gjashtë përqind dhe është në rrezik të mos kalojë pragun e nevojshëm për të hyrë në parlamentin provincial.
Sipas një sondazhi nga agjencia Wallen, Partia Socialdemokrate e Gjermanisë (SPD) ka më shumë mbështetje se AfD në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore për herë të parë në disa muaj, me 37 përqind, krahasuar me 36 përqind të AfD-së.
Partia e ekstremit të majtë, E majta (Die Linke), ka nëntë përqind mbështetje, dhe të Gjelbrit e orientuar ekologjikisht pesë përqind, që është pikërisht në pragun për të hyrë në parlament.
Për Berlinin, anketa e Wallen tregoi se e majta ekstreme e ka tejkaluar CDU-në (CDU) dhe ka potencialin të kërcënojë mbajtjen e konservatorëve në krye të bashkisë në një fushatë të fokusuar në çështjen e përballueshmërisë së strehimit.
Megjithatë, edhe në Berlinin liberal, AfD ka parë një rritje të ndjeshme dhe është ngritur në vendin e tretë në mbështetje popullore, sipas sondazheve.
Sondazhi i fundit tregon se e Majta në Berlin ka 22 përqind mbështetje, CDU 20 përqind, të Gjelbrit 15 përqind dhe SPD 12 përqind.
Sipas këtij sondazhi, AfD ka 18 përqind të mbështetjes, ndërsa Aleanca Sarah Wagenknecht (BSW) e ekstremit të majtë, e vetmja parti që njoftoi se mund të binte dakord të bashkëpunonte me AfD-në, mbeti nën pragun parlamentar me katër përqind të mbështetjes.