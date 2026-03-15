Gjermania ‘skeptike’ në lidhje me misionin detar të BE-së në Ngushticën e Hormuzit

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul ka vënë në pikëpyetje zgjerimin e mundshëm të misionit detar Aspides të BE-së në Ngushticën e Hormuzit.

Johann Wadephul i tha transmetuesit gjerman ARD se misioni për të ndihmuar dërgesat tregtare të kalojnë nëpër Detin e Kuq ishte “jo efektiv”.
“Kjo është arsyeja pse jam shumë skeptik se zgjerimi i Aspides deri në Ngushticën e Hormuzit do të ofronte siguri më të madhe”, tha ai.

MARKETING

