Gjermania: Shumica kundërshton javën e punës 4-ditore me pagesë të plotë

Më shumë se gjysma e njerëzve që jetojnë në Gjermani janë kundër vendosjes së një jave pune katërditore me paga të plota. Por pikëpamjet mbi këtë temë janë të lidhura fort me përkatësitë politike.

Një sondazh zbuloi se 55% e njerëzve që jetojnë në Gjermani nuk i konsiderojnë të dëshirueshme javët katërditore të punës me pagesë të plotë, sipas rezultateve të publikuara të martën.

Modeli katërditor, në krahasim me javën pesëditore të punës që është zakon në shumicën e vendeve të industrializuara, ka qenë objekt i shumë sprovave kohët e fundit.

Shumica e bizneseve dhe organizatave që kanë testuar modelin katër-ditor kanë gjetur se ai lehtëson një ekuilibër më të mirë punë-jetë dhe redukton stresin midis punëtorëve.

Në Gjermani, sindikata e metalpunuesve IG Metall, sindikata më e madhe e Evropës, ka qenë ndër organizatat që kanë propozuar prezantimin e modelit.

Çfarë gjeti sondazhi në Gjermani?

Studimi, i kryer nga instituti i sondazheve forsa për revistën Stern, tregoi se banorët e shteteve lindore të Gjermanisë, të cilat më parë ishin në Republikën Demokratike Gjermane komuniste, ishin më skeptikë për këtë ide.

Midis tyre, 62% kundërshtuan futjen e një jave pune katërditore, në ndryshim nga 54% në shtetet perëndimore.

Anketa tregoi gjithashtu se opinionet ndryshonin shumë në mesin e mbështetësve të partive të ndryshme politike.

Njerëzit që votojnë për Partinë e Gjelbër ambientaliste ishin më të prirur për modelin katërditor, me 69% pro dhe 29% kundër.

Mbështetësit e socialdemokratëve të qendrës së majtë (SPD) të kancelarit Olaf Scholz ishin, megjithatë, kryesisht kundër idesë, me vetëm 43% që e mbështesin atë dhe 53% e kundërshtuan atë.

Rezistenca më e fortë erdhi nga ata që favorizojnë Demokratët e Lirë neoliberalë (FDP). Këtu, 76% e panë nocionin e shkurtimit të javës së punës me një ditë të padëshirueshme, me vetëm 25% në favor të të pasurit më shumë kohë të lirë.

Në përgjithësi, ata që e mbështetën idenë cituan rezultatet e provave në vende të tjera evropiane, të cilat treguan një ulje të nivelit të stresit dhe një rritje të produktivitetit.

Ata që ishin kundër ishin të mendimit se bizneset mund të përballeshin me tendosje financiare dhe se puna që duhej bërë nuk do të mund të realizohej domosdoshmërisht nëse do të kishte më pak orë për ta përfunduar atë.

